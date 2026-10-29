Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?2 комментария
Кобяков рассказал об активизации наемников с Украины в Африке
Кобяков: Запад использует украинских наемников в Африке
В последние несколько лет в Африке фиксируется резкая активизация украинских наемников, заявил советник президента России Антон Кобяков.
«Важно отметить, что последние несколько лет фиксируется резкая активизация в Африке украинских боевиков, особенно это стало заметно в годы СВО. Украина и в Африке используется Западом для своих колониальных задач на континенте», – заявил Кобяков.
Он подчеркнул, что в настоящее время украинские инструкторы и наемники присутствуют «практически во всех активных террористических формированиях в странах Африки», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кобяков заявил о разгаре новой борьбы за влияние на африканском континенте.
В среду заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал проникновение украинских боевиков в африканские государства опасным явлением.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.