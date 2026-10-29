Кобяков: Запад использует украинских наемников в Африке

Tекст: Вера Басилая

«Важно отметить, что последние несколько лет фиксируется резкая активизация в Африке украинских боевиков, особенно это стало заметно в годы СВО. Украина и в Африке используется Западом для своих колониальных задач на континенте», – заявил Кобяков.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские инструкторы и наемники присутствуют «практически во всех активных террористических формированиях в странах Африки», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кобяков заявил о разгаре новой борьбы за влияние на африканском континенте.

В среду заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал проникновение украинских боевиков в африканские государства опасным явлением.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.