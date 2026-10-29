NYP: Уроженке России грозит 20 лет тюрьмы в США за нападения на евреев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мочалова обвиняется в том, что уколола шприцом двух мужчин-евреев в кипах, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

По мнению прокуратуры, она целенаправленно выбирала жертв из-за их происхождения. Содержимое шприца на данный момент не установлено.

Ранее Мочаловой предъявили обвинения по семи пунктам, включая угрозы с применением оружия на почве ненависти и преследование по расовым или религиозным мотивам, сообщает Свою вину она не признала.

Полиция Нью-Йорка не уточнила гражданство задержанной, однако в базе арестованных значится, что она родилась в России. Суд установил залог в размере 50 тыс. долларов наличными или 150 тыс. долларов в виде поручительства. Мочалова находится в женском следственном изоляторе, следующее судебное заседание назначено на 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники нью-йоркской полиции арестовали уроженку России Анну Мочалову по обвинению в серии нападений на двух мужчин в центре Манхэттена. В сентябре в Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти.