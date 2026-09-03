Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
В Нью-Йорке отмечен всплеск антисемитских преступлений на фоне падения преступности
В Нью-Йорке на фоне общего снижения преступности выросло число преступлений на почве ненависти, причем более половины из них были направлены против евреев. Статистика городской полиции показала, что антисемитские инциденты продолжают оставаться одной из наиболее серьезных проблем для мегаполиса.
За последний год в Нью-Йорке число преступлений на почве ненависти выросло на 15,8% – с 367 случаев в 2025 году до 425 в 2026-м, пишет The New York Post. Новая статистика NYPD появилась за несколько недель до еврейских праздников Рош ха-Шана и Йом Кипур. При этом антисемитские инциденты увеличились на 8% и составили более половины всех подтвержденных преступлений ненависти за первые восемь месяцев года, хотя евреи составляют около 10% населения города.
На этом фоне полиция назвала прошедшее лето самым безопасным за всю историю наблюдений по уровню уличной преступности. В период с 1 июня по 31 августа в городе зафиксировали 195 случаев стрельбы – на 32 меньше, чем предыдущий минимум в 227 инцидентов. Число раненых при стрельбе составило 249 человек против прежнего рекордно низкого показателя в 293 пострадавших, а убийств было 66, что на 12 меньше рекордного минимума 2017 года.
Несмотря на общую позитивную динамику по тяжким преступлениям, в городе продолжаются жестокие нападения на евреев. В июле неизвестный ударил ножом мужчину в кипе у синагоги на Верхнем Вест-Сайде, после чего пострадавший Моше Грюнхаус с ранениями оказался на тротуаре. В другом эпизоде в Центральной синагоге задержали Ларри Монтеса, который, по данным храма, напал на человека, а в центре Манхэттена у ортодоксального еврея вырвали и украли шляпу, задержанный по этому делу подозреваемый проходит по делу о разбое и преступлении на почве ненависти.
Местные еврейские лидеры возложили ответственность за всплеск антисемитизма на мэра-социалиста Зохрана Мамдани, обвиняющего Израиль в «геноциде» в Газе и призывающего арестовать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. После июльского нападения Министерство юстиции администрации Дональда Трампа направило Мамдани письмо с требованием объяснений по поводу «неравного отношения» к евреям и объявило о начале активного расследования антисемитских преступлений в городе. «Министерство юстиции очень серьезно относится к проблеме антисемитизма», – заявила помощник генпрокурора США Хармит Дхиллон, возглавляющая гражданско-правовое управление ведомства.
Позднее она охарактеризовала Зохрана Мамдани как главного разжигателя антисемитских настроений в городе. На этой неделе внучка пережившей Холокост публично обвинила мэра в росте антисемитизма, когда он появился в еврейском магазине в Бруклине, заявив, что именно его политика привела к нынешней ситуации. Активистка Стефани Беншимол крикнула, что ему «стыдно» приезжать в Бороу-Парк, куда после Холокоста приехала ее бабушка.
Сам Мамдани настаивает, что относится к антисемитизму максимально серьезно и существенно увеличил финансирование программ по борьбе с ненавистью. По данным NYPD, в августе подтвержденные антисемитские преступления сократились на 13,6%. Комиссар полиции Джессика Тиш при этом отметила, что летняя статистика по преступности в целом стала лучшей за все время наблюдений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число антисемитских преступлений в Нью-Йорке с начала года выросло на 8,5%, превысив 200 инцидентов и составив более половины всех преступлений на почве ненависти в городе. Президент Израиля Ицхак Херцог обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в распространении антисемитской риторики и подрыве безопасности еврейской общины.