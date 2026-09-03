В Нью-Йорке отмечен всплеск антисемитских преступлений на фоне падения преступности

За последний год в Нью-Йорке число преступлений на почве ненависти выросло на 15,8% – с 367 случаев в 2025 году до 425 в 2026-м, пишет The New York Post. Новая статистика NYPD появилась за несколько недель до еврейских праздников Рош ха-Шана и Йом Кипур. При этом антисемитские инциденты увеличились на 8% и составили более половины всех подтвержденных преступлений ненависти за первые восемь месяцев года, хотя евреи составляют около 10% населения города.

На этом фоне полиция назвала прошедшее лето самым безопасным за всю историю наблюдений по уровню уличной преступности. В период с 1 июня по 31 августа в городе зафиксировали 195 случаев стрельбы – на 32 меньше, чем предыдущий минимум в 227 инцидентов. Число раненых при стрельбе составило 249 человек против прежнего рекордно низкого показателя в 293 пострадавших, а убийств было 66, что на 12 меньше рекордного минимума 2017 года.

Несмотря на общую позитивную динамику по тяжким преступлениям, в городе продолжаются жестокие нападения на евреев. В июле неизвестный ударил ножом мужчину в кипе у синагоги на Верхнем Вест-Сайде, после чего пострадавший Моше Грюнхаус с ранениями оказался на тротуаре. В другом эпизоде в Центральной синагоге задержали Ларри Монтеса, который, по данным храма, напал на человека, а в центре Манхэттена у ортодоксального еврея вырвали и украли шляпу, задержанный по этому делу подозреваемый проходит по делу о разбое и преступлении на почве ненависти.

Местные еврейские лидеры возложили ответственность за всплеск антисемитизма на мэра-социалиста Зохрана Мамдани, обвиняющего Израиль в «геноциде» в Газе и призывающего арестовать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. После июльского нападения Министерство юстиции администрации Дональда Трампа направило Мамдани письмо с требованием объяснений по поводу «неравного отношения» к евреям и объявило о начале активного расследования антисемитских преступлений в городе. «Министерство юстиции очень серьезно относится к проблеме антисемитизма», – заявила помощник генпрокурора США Хармит Дхиллон, возглавляющая гражданско-правовое управление ведомства.

Позднее она охарактеризовала Зохрана Мамдани как главного разжигателя антисемитских настроений в городе. На этой неделе внучка пережившей Холокост публично обвинила мэра в росте антисемитизма, когда он появился в еврейском магазине в Бруклине, заявив, что именно его политика привела к нынешней ситуации. Активистка Стефани Беншимол крикнула, что ему «стыдно» приезжать в Бороу-Парк, куда после Холокоста приехала ее бабушка.

Сам Мамдани настаивает, что относится к антисемитизму максимально серьезно и существенно увеличил финансирование программ по борьбе с ненавистью. По данным NYPD, в августе подтвержденные антисемитские преступления сократились на 13,6%. Комиссар полиции Джессика Тиш при этом отметила, что летняя статистика по преступности в целом стала лучшей за все время наблюдений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число антисемитских преступлений в Нью-Йорке с начала года выросло на 8,5%, превысив 200 инцидентов и составив более половины всех преступлений на почве ненависти в городе. Президент Израиля Ицхак Херцог обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в распространении антисемитской риторики и подрыве безопасности еврейской общины.