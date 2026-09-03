В Финляндии предложили продлить закон о выдворении на границе с Россией

Кабмин Финляндии предложил продлить закон о выдворении на границе с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Правительство Финляндии предложило продлить действие закона о выдворении беженцев на границе с Россией до конца 2028 года, передает РИА «Новости». В сообщении на правительственном сайте уточняется: «Правительство предлагает продлить до 31 декабря 2028 года срок действия закона о безопасности границ».

Закон, позволяющий ограничивать прием беженцев из-за угрозы «инструментализированного въезда», был принят в 2024 году и вступил в силу 22 июля того же года. Несмотря на это, финские власти еще ни разу не применяли его на практике. Изменения должны вступить в силу не позднее 31 декабря текущего года.

Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона власти рассмотрят возможность открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Однако после вступления документа в силу тема возобновления работы КПП, закрытых с ноября 2023 года, больше не поднималась. Текущий срок действия закона истекает в конце 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев.

В начале 2025 года премьер-министр Петтери Орпо исключил возможность открытия контрольно-пропускных пунктов.

В мае текущего года МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.