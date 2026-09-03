Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 3039 человек
Общее количество инфицированных вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч, погибли более трех тысяч человек, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения ДРК.
Общее количество инфицированных в республике увеличилось до 6250, передает РИА «Новости». От смертельной лихорадки скончались 3039 пациентов, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения ДРК.
«За последние 24 часа зарегистрировано 64 новых случая заражения, 32 смерти. Таким образом, общее число заболевших достигло 6250, погибших 3039 человек с момента начала вспышки», – говорится в ежедневном отчете ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго самой быстроразвивающейся в истории.
В конце августа Национальный институт общественного здравоохранения ДРК зафиксировал 5794 случая заболевания опасным вирусом.
Темпы распространения инфекции значительно превысили показатели смертоносной эпидемии 2014-2016 годов.