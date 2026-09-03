Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Посол России назвал абсурдными обвинения Варшавы в инциденте с БПЛА в ФРГ
Посол Михно: Обвинения Варшавы в инциденте с БПЛА в ФРГ в адрес России абсурдны
Российский посол Георгий Михно категорически отверг причастность Москвы к появлению беспилотника в немецком аэропорту Лейпцига, назвав подобные утверждения безосновательными.
Михно прокомментировал ситуацию вокруг появления беспилотного летательного аппарата на территории немецкого аэропорта, передает РИА «Новости». Дипломат сделал заявление после посещения польского внешнеполитического ведомства.
«Нам не предоставлено никаких доказательств. Российская сторона полностью отвергает безосновательные, абсурдные и противоречащие здоровому рассудку обвинения», – подчеркнул Михно. Он отметил, что Москва считает подобные утверждения лишенными всяких оснований и логики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей из-за инцидента в Лейпциге.
Временный поверенный в делах России Василий Цыганов опроверг аналогичные претензии британского МИД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила бездоказательные заявления Берлина с делом Скрипалей.