Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Волонтеры провели мероприятия ко Дню Победы над милитаристской Японией
В День Победы над милитаристской Японией добровольцы движения «Волонтеры Победы» провели масштабные патриотические акции и поздравили ветеранов по всей стране.
По всей России 3 сентября прошли просветительские и патриотические акции, посвященные Дню воинской славы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Добровольцы организовали мероприятия в честь героизма советского народа на Дальнем Востоке и окончания самой кровопролитной войны.
«3 сентября мы вспоминаем не только о завершении Второй мировой войны, но и о подвиге, который совершили наши солдаты и офицеры на Дальнем Востоке. Они прошли тысячи километров, чтобы поставить точку в войне, освободить Китай и Корею, вернуть нашей стране Южный Сахалин и Курильские острова. Это был триумф советского оружия и советского духа. Каждый реализуемый Волонтёрами Победы формат в этот памятный день – это напоминание о том, какой ценой был завоёван мир на планете», – отметил и.о. исполнительного директора движения Артемий Киселев.
В Запорожской области добровольцы лично поздравили ветеранов Советско-японской войны Николая Голофаста, Любовь Волчкову и Лидию Ткаченко. В Нижегородской области навестили 101-летнего ветерана Василия Кузнецова, участвовавшего в боях на Дальнем Востоке.
Памятные митинги и возложения цветов состоялись в Красноярском крае и Тольятти. В Республике Алтай и Башкортостане прошли показы исторического фильма «Код доступа: Дальневосточная Победа». Всероссийские уроки и исторические часы организовали в Новгородской, Воронежской, Иркутской областях и многих других регионах России.
В прошлом году добровольцы запустили акцию «Лента Дальневосточной Победы» в Анадыре.
Партия «Единая Россия» организовала памятные мероприятия в регионах Дальнего Востока.
В Хабаровске прошел первый военный парад в честь окончания Второй мировой войны.