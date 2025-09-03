Волонтеры Победы провели акции в годовщину окончания Второй мировой войны

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятия прошли 3 сентября и были приурочены ко Дню Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Анадыре добровольцы первыми запустили акцию «Лента Дальневосточной Победы», раздав жителям муаровые ленты и рассказав о значении их цветов. Акция поддержана в Красноярском крае, где ленты раздавали у Мемориала Победы, напоминая о медали «За победу над Японией», врученной более 1,8 млн бойцов Красной Армии.

«В 17 лет окончил военное училище связи и пришел в военкомат, сказали, что нельзя мне, до 18 не берем. Но я дождался и в октябре месяце, когда уже 18 исполнилось, пошел на фронт», – рассказал Михаил Костюрин, ветеран, которого поздравили добровольцы Тюменской области. Герою в этом году исполнится 102 года. Ему были вручены памятные подарки и трогательные Письма Победы от движения в Египте. Михаил Костюрин прошел всю войну, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Чехословакии, Венгрии и Японии, был награжден орденами и медалями.

В Удмуртии, вместе с добровольцами, цветы возлагал ветеран Шайхенур Мулин, участник боев на Калининском и Северо-Западном фронтах, награжденный орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другими. На Камчатке в Сквере Победы Петропавловска-Камчатского прошла церемония в честь воинов-освободителей Курильских островов.

В Воронежской области добровольцы вместе с общественными организациями создали из свечей Орден Отечественной войны, а в школах Курской области прошли тематические уроки о роли СССР в завершении войны. В Белгородской области состоялся Всероссийский исторический квест, а школьникам рассказали о подписании советско-японского договора в 1941 году.