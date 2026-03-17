Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Песков: Киев продолжает тщетное сопротивление вместо переговоров
Украинское руководство, совершая атаки на российские регионы, продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление, вместо того чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса», – пояснил он, передает ТАСС.
Он отметил, что российские военные продолжают ведение боевых действий и достигают выполнения поставленных целей, также они защищают российские регионы.
Ранее сообщалось, что ВС России вытесняют ВСУ из района населенного пункта Подольское под Часовым Яром.
Песков указывал на отсутствие у Парижа реального стремления к мирному диалогу по Украине.