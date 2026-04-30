  Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    Франция утратила рост экономики
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Главу стройкомпании «Автодор» отправили под суд в Москве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 12:13 • Новости дня

    Хинштейн сообщил о ранении мужчины при атаке дрона ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    В Рыльском районе Курской области мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона, сообщил Хинштейн в MAX.

    Инцидент произошёл в деревне Новоивановка. По словам губернатора, 72-летний мужчина получил множественные осколочные ранения ног и был доставлен в Рыльскую центральную районную больницу.

    Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и вновь напомнил жителям приграничных районов о необходимости соблюдать меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте при ударе украинского беспилотника по Рыльску пострадали мужчина и женщина.

    В феврале в Глушковском районе осколочные ранения от атаки дрона получили два человека.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    Ветеран ФСБ Гончаров: Террористическая угроза диктует ограничения парада 9 мая

    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва нашла оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. «Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – говорится в посте ведомства в «Максе».

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    30 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Посольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Штурмовые винтовки C7NLD из Нидерландов оказались в распоряжении запрещенной террористической организации из-за бесконтрольной передачи вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Голландские штурмовые винтовки попали в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) в результате безответственной политики властей Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в сети появились видеокадры, на которых члены террористической группировки используют голландские винтовки C7NLD. Кабинет министров Нидерландов опубликовал, а затем удалил список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия радикалами. В документе отмечалось, что Гаага не может подтвердить эту информацию из-за сложности проверок в условиях боевых действий.

    «Мы, конечно, видели данные сообщения, видели «застенчивые» ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», – заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Российские дипломаты неоднократно предупреждали Нидерланды об опасности бесконтрольных поставок оружия киевским властям, тесно связанным с радикальными группировками. Посольство указывало на высокие риски попадания вооружений к неонацистам, и текущая ситуация стала прямым следствием политики королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов удалило с официального сайта ответы на вопросы о применении винтовок C7NLD боевиками РДК.

    Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс анонсировал отправку тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    До этого власти страны выделили 700 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ.

    29 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    RT узнал подробности жизни перебежчика Климова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    RT узнал новые детали о 19-летнем предателе Артеме Климове, из-за которого погибли 150 российских военных.

    Новые подробности о 19-летнем перебежчике Артеме Климове появились в материале RT.

    По данным издания, Климов с трудом окончил девять классов школы и затем поступил в Сибирский университет потребительской кооперации, но был отчислен из-за неуспеваемости.

    Его бывший друг сообщил, что Климов не смог получить водительские права и после этого ушел служить в армию.

    По словам собеседника, Климов не мог постоять за себя и часто обращался к друзьям за помощью в конфликтах. Окружение описывает его как физически и морально слабого человека.

    Службу в армии и участие в спецоперации на Украине Климов не обсуждал с окружающими, однако присылал друзьям видеозаписи, якобы снятые им на службе. Позже выяснилось, что эти ролики были взяты из интернета и распространялись в соцсетях, например, в TikTok.

    Знакомые Климова признались, что испытывали угрызения совести, думая, что он рискует собой, но позже разоблачили обман.

    Кроме того, Климов приписывал себе победы в международных соревнованиях по тайскому боксу, однако его фамилию не нашли ни в одном протоколе. Товарищи считают, что медаль, которой он хвастался, была куплена на маркетплейсе и не была именной.

    Также Климов попадал в сложные личные ситуации: он встречался с девушкой, которая, по словам его окружения, манипулировала им и просила деньги, из-за чего ему приходилось занимать средства у матери. Семья перебежчика не была обеспеченной, отец работал дальнобойщиком, мать – домохозяйка.

    Ранее сообщалось, что Климов около трех месяцев передавал данные украинским военным и в итоге перешел на сторону противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины.

    30 апреля 2026, 06:00 • Новости дня
    Боевики ВСУ перестали реагировать на взрывы из-за неизвестных веществ

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военнослужащие демонстрируют неестественную реакцию на ранения и атаки беспилотников, продолжая движение даже после близких разрывов снарядов.

    Противник не обращает внимания на попадания ударных дронов, передает РИА «Новости». Оператор беспилотных систем с позывным «Пика» из состава группировки войск «Центр» рассказал о необычных действиях украинских солдат.

    «После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы», – отметил морпех 61-й гвардейской бригады.

    Военнослужащий предположил, что подобная аномалия вызвана внешним воздействием или употреблением запрещенных препаратов. По его словам, бойцы не реагируют на ранения привычным образом и получают серьезные травмы, пытаясь лишь добраться до укрытий.

    Российский боец добавил, что такие странные эпизоды на линии соприкосновения фиксируются все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий заметил признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ во время боя в Запорожской области.

    Ранее в Курской области бойцы ВС РФ нашли у погибших украинских военных подавляющие боль стимуляторы.

    Также российские силовики сообщили об уничтожении под Волчанском штурмовой группы ВСУ под воздействием психотропных препаратов.

    29 апреля 2026, 14:44 • Новости дня
    Роспотребнадзор провел замеры воздуха после атаки БПЛА в Перми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае проводят в жилых районах замеры воздуха, сообщили в региональном управлении ведомства.

    Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае проводят замеры воздуха в жилых районах после атаки беспилотника, передает РИА «Новости».

    В региональном управлении ведомства уточнили, что работы ведутся совместно с МЧС, чтобы определить возможное загрязнение.

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил ранее, что утром в среду вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок региона. В результате атаки произошло возгорание, однако жертв среди людей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал промышленный объект на территории Пермского муниципального округа.

    29 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Комбат ВСУ умер от пьянства на фронте

    Комбат ВСУ Будник умер от пьянства на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне боевых действий комбат ВСУ Александр Будник из 159-й бригады погиб не при выполнении задания, а из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в российских силовых структурах.

    Комбат ВСУ из 159-й отдельной мотострелковой бригады Александр Будник умер от пьянства в зоне боевых действий, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, неожиданные отклики появились после публикации некролога о Буднике, где утверждалось, что он погиб, выполняя боевую задачу недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области.

    Однако в социальных сетях появилось множество критических комментариев в адрес погибшего комбата. Несколько женщин написали, что Будник регулярно отправлял своих подчинённых на самые опасные задания и часто отсутствовал на позиции. Они утверждают, что причиной его смерти стало не выполнение боевой задачи, а злоупотребление алкоголем.

    Одна из украинских женщин сообщила, что потеряла сына из-за действий этого офицера. По ее словам, перед смертью Будник был «в стельку пьяный».

    Ранее военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

    До этого командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении, потому что заснул в пьяном состоянии. А военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.


    29 апреля 2026, 19:02 • Новости дня
    В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

    В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на грузовик ранен мужчина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Вознесеновка Белгородской области был ранен мужчина, которому диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, сообщили местные власти.

    В Белгородской области зафиксирована атака украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль «Газель» в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщил в своем канале на платформе Макс губернатор региона Вячеслав Гладков .

    В результате атаки ранения получил мирный житель. По словам Гладкова, «бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног». Для дальнейшего лечения мужчину перевезли в городскую больницу №2 города Белгорода.

    Гладков также отметил, что грузовой автомобиль получил повреждения в результате взрыва. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка, ранив двух мужчин и девушку.

    А накануне серия ударов украинских беспилотников по Белгородской области привела к гибели мужчины. Кроме того, во вторник при ударе ВСУ по социальному объекту в области были ранены два человека.


    29 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Вступили в силу новые законы о поддержке семей бойцов СВО

    Вступили в силу два новых закона о поддержке семей бойцов СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начали действовать новые законы, предусматривающие бесплатный проезд родственников к раненым бойцам и квоты для вдов СВО на обучение в вузах, сообщает Госдума.

    Два новых закона, направленных на поддержку семей участников спецоперации на Украине, вступили в силу с 25 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

    Первый закон предусматривает, что два близких родственника или члена семьи пострадавшего сотрудника Росгвардии, а также военнослужащего или добровольца, получившего ранение, теперь имеют право на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно.

    Второй закон расширяет возможности получения высшего образования для вдов и вдовцов погибших участников спецоперации: они смогут поступать в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счет отдельной бюджетной квоты.

    Вячеслав Володин подчеркнул, что «важно продолжать делать все, чтобы солдаты и офицеры, их семьи были окружены заботой и поддержкой». Он также напомнил, что депутаты ГД уже приняли 164 закона, направленных на правовое обеспечение проведения спецоперации и социальную поддержку ее участников и их близких.

    Еще 10 законопроектов по этой теме находятся на рассмотрении, и Володин отметил, что их планируется обсудить в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» предложила расширить социальные гарантии для семей участников спецоперации на Украине. Законопроект предусматривает, что сотрудники полиции и Росгвардии, которые воспитывают детей-инвалидов с детства, смогут получить жилье вне очереди.

    До этого Госдума одобрила проект закона о предоставлении преимущества при сокращениях штата сотрудникам, вернувшимся с военной службы по мобилизации или контракту во время спецоперации на Украине.


    29 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атак украинских беспилотников на территории Белгородской области ранения получили трое гражданских лиц.

    Трое мирных жителей получили ранения в Белгородской области из-за ударов беспилотников украинских войск, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    «В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель... В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково Валуйского округа... В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона мужчина получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ног», – рассказал глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе при целенаправленной атаке украинских войск на пассажирский автобус погибли три женщины.

    Днем ранее в селе Доброе двое мужчин получили ранения из-за удара управляемыми авиационными бомбами по социальному объекту.

    До этого в селе Репяховка местный житель скончался от тяжелых травм после прилета вражеского беспилотника.

    29 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки, хранения, запуска БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 303 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 750 беспилотников, 657 ЗРК, 29 072 танка и других бронемашин, 1711 боевых машин РСЗО, 34 655 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 381 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры.

    Днем ранее ВС РФ поразили место производства дальнобойных беспилотников ВСУ.

    А в минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по используемому ВСУ ТЭК Украины.

    30 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    ВСУ выдавали мертвых бойцов за живых в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения скрывают от высшего командования ВСУ большие потери в Константиновке. Как сообщили в российских силовых структурах, один из способов – выдать уже погибших солдат за действующих.

    Украинские подразделения в районе Константиновки скрывают масштабные потери среди личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России. По их данным, особенно серьезные удары по ВСУ наносятся в промышленной зоне города, ее окрестностях, а также на территории колонии.

    В силовых структурах рассказали, что командиры подразделений идут на различные ухищрения, чтобы не докладывать о потерях высшему командованию. Один из способов – выдавать погибших солдат за действующих, имитируя их присутствие на позициях и подавая ложные сведения о составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборона украинских войск в глубине Константиновки рухнула под массированными ударами Вооруженных сил России.

    Российские подразделения разрезали группировку противника в южной части этого города.

    Военнослужащие РФ почти полностью выдавили солдат ВСУ из соседнего населенного пункта Долгая Балка.

    30 апреля 2026, 06:50 • Новости дня
    Заградотряды ВСУ пытались удержать Корчаковку в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование бригады ВСУ перевело в боевые группы инструкторов и заградотряды для удержания Корчаковки Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ перебросило в Корчаковку Сумской области наиболее подготовленных бойцов и применяет заградительные отряды для удержания позиций, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что для обороны населенного пункта задействованы подразделения националистов из 71-й отдельной аэромобильной бригады, а также инструкторы и военные преступники из заградотрядов.

    Отмечается, что главная задача заградотрядов – воспрепятствовать бегству украинских военных с позиций. При этом на передовой в основном находятся мобилизованные украинские солдаты, которые деморализованы и часто отказываются выполнять приказы. Вывод сдавшихся украинских военнослужащих с позиций также связан с повышенным риском из-за деятельности заградотрядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды нанесли удары по бегущим с позиций экс-заключенным в Сумской области.

    Военные капелланы ВСУ приняли непосредственное участие в отборе кандидатов для заградительных отрядов.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Малая Корчаковка в этом регионе.

    30 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Корчаковкой в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Червоного, Новой Сечи и Храповщины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой, Колодезным, Покаляным и Старицей.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, две бронемашины и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии возле Матяшево, Приюта, Василевки, Грузского, Кучерова Яра, Шевченко, Доброполья ДНР, Наталовки, Новопавловки, Новоподгорнои и Марьевки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 295 военнослужащих, машина пехоты, бронетранспортер, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Нечволодовки, Ковалевки, Моначиновки, Кутьковкаи, Шийковки Харьковской области, Татьяновка, Старого Каравана, Красного Лимана и Пришиба ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Дружковки, Подольского, Константиновки, Кривой Луки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 100 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Копани, Розовки, Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Воздвижевки Запорожской области, Великомихайловки и Добропасово Днепропетровской области.

    Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Димитровой, Камышевахой, Ореховым и Запорожцем Запорожской области. Были уничтожены до 25 военнослужащих, ЗРК «Бук-М1», три радиолокационные станции и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    Днем ранее они освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР. А ранее освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    30 апреля 2026, 06:09 • Новости дня
    Марочко сообщил о начале боев за освобождение Рясного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия России начала бои за освобождение Рясного после того, как взяла под контроль Новодмитровку Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что Армия России начала бои за освобождение населенного пункта Рясное в Сумской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские войска приступили к активным действиям после установления контроля над Новодмитровкой.

    Марочко заявил: «Наши военнослужащие уже серьезно работают южнее [Новодмитровки], в районе населенного пункта Рясное. Я прогнозирую в ближайшее время позитивные новости от Министерства обороны РФ по данному населенному пункту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области.

    Днем ранее российские бойцы взяли село Таратутино для расширения буферной зоны.

    В ходе этих боев штурмовики выбили украинских националистов из десятков огневых позиций.

    На космодроме Восточный установили стенд для новейшего космического корабля
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров
    Турция обвинила Израиль в пиратстве
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    Disney+ купила права на Лигу чемпионов
    Озвучены сроки введения в школе обязательного устного экзамена по истории
    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

    К визиту короля Великобритании Карла III в Вашингтоне вывесили флаги Австралии. Встреча монарха с президентом США Дональдом Трампом тоже была богата на курьезы. Но разговор между ними состоялся серьезный – о войне и мире, НАТО и Украине. В итоге британский план по перевербовке провален: Владимиру Путину разговор с Трампом удался лучше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации