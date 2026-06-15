Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в указ главы государства от 31 марта 2022 года о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями. Теперь расчеты за топливо можно проводить не только через Газпромбанк, но и с использованием счетов в других российских кредитных организациях.

Новые правила будут действовать до 1 октября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент России разрешил зарубежным покупателям оплачивать газ через любые российские банки.

Летом прошлого года глава государства продлил действие этого механизма до 1 октября 2025 года.

В марте текущего года срок оплаты топлива в рублях через разные кредитные организации увеличили до 1 июля 2026 года.