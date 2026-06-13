Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Путин: Развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности
Восстановление воссоединенных субъектов страны проходит в крайне напряженной обстановке из-за регулярных ударов дронов и артиллерии противника, заявил президент Владимир Путин.
Путин обратил внимание на сложную ситуацию на исторических территориях, передает РИА «Новости». По его словам, сотни трудовых коллективов, волонтерских движений и общественных организаций объединились для помощи Донбассу и Новороссии. Они помогают раскрыть колоссальный потенциал этих земель.
Глава государства выразил благодарность всем участникам процесса восстановления.
«Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов», – подчеркнул президент на совещании.
Ранее Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.