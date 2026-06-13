Путин заявил о развязанной НАТО войне против России после переворота на Украине

Tекст: Вера Басилая

Страны НАТО развязали войну против России, она началась с государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России», – подчеркнул Путин во время встречи с военнослужащими в День России.

По словам президента, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.

«Я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать: не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну», – сказал российский лидер.

Путин также добавил, что Москва восемь лет ждала мирного решения конфликта в Донбассе, но руководство киевского режима отказалось выполнять Минские соглашения.

«Мы восемь лет ждали решений мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава режима прямо сказал: «ничего выполнять не будем». Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают», – сказал Путин в ходе встречи.

Президент России Владимир Путин заявил о противостоянии Москвы всему коллективному Западу в лице НАТО.

В декабре прошлого года глава государства разъяснил американским журналистам истинные причины начала украинского конфликта.

В сентябре прошлого года Путин напомнил премьер-министру Словакии Роберту Фицо о содействии западных стран государственному перевороту в Киеве.