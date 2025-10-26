В Москве прошел Всероссийский турнир самбо с участием чемпионов мира

Tекст: Вера Басилая

Турнир по самбо был организован при поддержке партийного проекта «Выбор сильных» в преддверии Дня тренера. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов, среди которых оказались обладатели титулов чемпионов Европы и мира. Соревнования прошли в семи весовых категориях.

«Наша цель – чтобы у каждого молодого человека была возможность прийти в спорт, стать сильнее телом и духом. Самбо – это система физподготовки и национальное достояние, школа стойкости и верности долгу. Наши тренеры воспитали не одно поколение молодых людей, научив их твердым моральным принципам и умению не сдаваться ни на ковре, ни в жизни», – заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что из года в год популярность самбо среди молодежи возрастает, а турнир становится масштабнее. Он добавил, что организаторы планируют расширять географию участников, и планируют пригласить спортсменов из дружественных стран.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что Гран-При на призы «Молодой Гвардии Единой России» укрепляется, а сотрудничество федерации с молодежным движением стимулирует развитие спорта и патриотическое воспитание.

В этом году турнир вошел в календарь отборочных соревнований Всероссийской федерации самбо. Мероприятие направлено на продвижение массового спорта, развитие единоборств, воспитание жизненных принципов и расширение возможностей для всех желающих заниматься физической культурой.

Соглашение между «Молодой Гвардией» и федерацией подписано в декабре 2024 года. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий для популяризации самбо и укрепления здорового образа жизни на всей территории страны.