Путин назвал культуру основой общенационального кода России

В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов

Tекст: Дарья Григоренко

Теперь такие организации, созданные стратегическими предприятиями, государственными компаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, смогут на время проведения спецоперации на Украине получать боевое стрелковое оружие для защиты инфраструктуры от беспилотников, передает ТАСС.

Под действие закона попадают охранные структуры, действующие на критически важных объектах, объектах высшего приоритета, а также на объектах с необходимостью антитеррористической защиты. Боевое оружие будет выдаваться специалистам во временное пользование по специальному порядку обращения в Росгвардию, с обязательным возвратом по окончании срока использования.

Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Ранее ЧОО могли использовать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения и гражданское оружие для самообороны, теперь же разрешено приобретать служебное и отдельные виды гражданского оружия, разрешённые для служебного использования.

Авторы закона подчеркивали, что крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие наиболее эффективны для борьбы с дронами самолетного типа. Нововведения нацелены на усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня охраны стратегических объектов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент во втором и третьем чтениях принял проект закона, который дает право использовать стрелковое вооружение для защиты объектов ТЭК и госкорпораций в период спецоперации частным охранным организациям (ЧОО).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах палаты рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. Пискарев пояснял, что законопроект нужен для защиты объектов от беспилотников.