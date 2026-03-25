Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Путин назвал культуру основой общенационального кода России
Президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры отметил, что искусство и культура напрямую влияют на развитие страны.
«Искусство укрепляет, развивает страну, создает условия обеспечения безопасности, экономического развития. Культура лежит в основе нашего общенационального кода, а он является основой для будущего России», – сказал он, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры и отметила их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в повестку заседания Совета по культуре включили вопросы о поддержке и развитии российского кинематографа.