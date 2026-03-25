В «Единой России» назвали защиту исторической правды приоритетом партии

Tекст: Валерия Городецкая

С 2014 года было принято 19 законов, направленных против фальсификации истории, из них восемь – в 2025 году, отметил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда коллективный Запад пытается переписать историю, уничтожая памятники героям Великой Отечественной войны, тем, кто их спас от фашистов», – отметил Васильев. По его словам, при поддержке партии прошли законы о защите Георгиевской ленты, усилении ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов – теперь за эти действия грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Также были приняты законы об увековечении памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками, а 19 апреля установлен как День памяти жертв геноцида. На днях Госдума поддержала закон, который вводит ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа.

По мнению Васильева, в нынешней ситуации важно, чтобы традиционные ценности России были ясны и понятны всему обществу. Он подчеркнул, что партия, как и власти страны, намерены последовательно защищать эти ценности.