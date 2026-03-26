Мошенник лишил россиянку 28 тыс. рублей при покупке билетов на концерт Коржа
Жительница России потеряла 28 тыс. рублей при попытке купить билеты на концерт Макса Коржа в Стамбуле у неизвестного посредника, об этом сообщила сама пострадавшая.
Мошенник выманил почти 30 тыс. рублей и похвастался, что всего заработал на подобной схеме около 600 тыс. рублей, пояснила собеседница РИА «Новости».
«Мошенник утверждал, что точная стоимость билета неизвестна из-за курса валют, и добавил к цене 13% налога. Билеты я так и не получила», – сказала россиянка.
Она пояснила, что не смогла оплатить покупку на официальном сайте, так как тот не принимает российские карты, и обратилась в онлайн-чат, посвященный концерту.
Там злоумышленник предложил оплату через криптовалюту и консультировал ее по видеосвязи. Когда российский банк заблокировал первую попытку перевода, он убедил девушку воспользоваться QR-кодом.
Позже выяснилось, что деньги ушли на счет в личном кабинете онлайн-казино, после чего посредник перестал выходить на связь и сообщил знакомому Арины, что уже получил 600 тыс. рублей от обманутых покупателей. Пострадавшая намерена подать заявление в полицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с началом сезона отпусков и путешествий мошенники активизировались и начали создавать фальшивые сайты турфирм, детских лагерей и санаториев для сбора предоплаты. В Туле полиция задержала кассира за присвоение выручки от продажи билетов на концерт группы «Руки вверх!».