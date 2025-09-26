Тульского кассира задержали за мошенничество с билетами на «Руки вверх!»

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудница, по версии следствия, присвоила выручку, не перечислив деньги за часть проданных билетов устроителям мероприятия, сообщила Волк, передает ТАСС.

По словам Волк, часть билетов она продавала без отметки в базе данных, а полученные средства тратила на личные нужды.

«В результате противоправных действий несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление своего любимого артиста», – указала представитель ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливается сумма нанесенного ущерба. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Москве к работнику ФСИН применили дисциплинарное взыскание и лишили его премии за продажу билетов на празднование Дня России.