Тульского кассира задержали за мошенничество с билетами на «Руки вверх!»
Полиция задержала сотрудницу билетной кассы в Туле, ее подозревают в похищении выручки от продажи билетов на концерт группы «Руки вверх!», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудница, по версии следствия, присвоила выручку, не перечислив деньги за часть проданных билетов устроителям мероприятия, сообщила Волк, передает ТАСС.
По словам Волк, часть билетов она продавала без отметки в базе данных, а полученные средства тратила на личные нужды.
«В результате противоправных действий несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление своего любимого артиста», – указала представитель ведомства.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливается сумма нанесенного ущерба. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.
