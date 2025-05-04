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    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    4 мая 2025, 07:10 • Новости дня

    Сотрудника ФСИН наказали за перепродажу билетов на День России

    ФСИН лишила премии сотрудника, продавшего билеты на концерт на «Авито»

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице дисциплинарное взыскание с лишением премии применили к работнику ФСИН, которого заподозрили в продаже билетов на праздничное мероприятие.

    Служебная проверка, как сообщает РИА «Новости», установила, что сотрудник ФСИН разместил объявление о продаже четырех индивидуальных билетов на концерт ко Дню России на площадке «Авито».

    За нарушение служебной дисциплины его лишили премии в размере 8767 рублей и вынесли строгий выговор. В документах отмечается, что действия работника негативно отразились на репутации ведомства и помешали другим коллегам посетить концерт.

    Сотрудник ФСИН не согласился с наказанием, утверждая, что передал билеты своему другу безвозмездно и объявления не размещал. Он обратился в суд с требованием признать дисциплинарное взыскание незаконным, вернуть премию и выплатить компенсацию морального вреда.

    Суд первой инстанции отказал в удовлетворении его исковых требований, а в марте этого года решение вступило в силу. Концерт ко Дню России прошел 12 июня 2023 года на Красной площади, участие в нем приняли известные артисты, среди которых Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Приморская транспортная прокуратура по итогам проверки после появления в Интернете скандального ролика внесла представление начальнику Владивостокской таможни, в результате чего причастных сотрудников лишили премии.

    Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, был уволен из рядов ВС России и исключен из списка прикомандированной части.

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоративного праздника.

    3 мая 2025, 15:13 • Новости дня
    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы

    Песков: Цель перемирия ко Дню Победы – проверить готовность Украины к миру

    Песков назвал цель перемирия ко Дню Победы
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ожидает от Украины четких действий по деэскалации в период майского перемирия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, реакция властей Украины на инициативу России о перемирии стала своеобразным испытанием на готовность Киева к миру, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва будет ждать от украинской стороны не размытых, а окончательных заявлений и, главное, действий, направленных на снижение напряженности в праздничные дни.

    Представитель Кремля заявил, что заявления киевских властей о перемирии на время 80-летия Победы свидетельствуют о нацистской основе режима.

    По словам пресс-секретаря президента России, нежелание киевского режима прямо ответить на предложение Москвы ясно демонстрирует идеологическую основу современной власти на Украине.

    Песков добавил, что для украинских властей праздник Победы над гитлеровской Германией и нацизмом не является значимым событием.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    3 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    В Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Чрезвычайный режим введен в Новороссийске после ночной атаки, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новороссийске после повреждений домов, вызванных ночной атакой украинских военных.

    Кравченко сообщил, что повреждения зафиксированы в многоквартирных домах жилого комплекса «Аврора» и на улице Суворовской, а также в частном секторе Восточного района.

    На месте оперативно работают экстренные службы.

    Власти заверили, что при необходимости, будут организованы пункты временного размещения для пострадавших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 170 украинских БПЛА

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 170 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь с 22.00 до 05.00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из них 96 были сбиты над территорией Крыма, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями, а также два – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край.

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    3 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    В Раде раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского за решение не поддерживать перемирие на 80-летие Победы.

    Дмитрук назвал отказ Зеленского от перемирия во время празднования Дня Победы неприемлемым и отметил, что подобное поведение говорит о потере связи с реальностью, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобные заявления президента вызывают недоумение и критику среди части украинских политиков.

    Ранее Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    3 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД» в Черном море

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

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    3 мая 2025, 10:26 • Новости дня
    Число пострадавших в Новороссийске после атаки ВСУ увеличилось до пяти человек

    Tекст: Александра Юдина

    В Новороссийске после атаки ВСУ пятеро человек, включая двоих детей, получили травмы разной степени тяжести, сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск пострадали пять человек, среди них двое детей.

    Кравченко отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    3 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил 14 украинских беспилотных катеров в море

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ночной атаки силы Черноморского флота за три часа ликвидировали четырнадцать украинских беспилотных катеров в водах Черного моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на 3 мая Черноморский флот России уничтожил 14 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Подробности о повреждениях российских кораблей или других последствиях в сообщении не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом. Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    4 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    Верховный суд запретил сдавать комнату без согласия совладельцев квартиры

    Tекст: Денис Тельманов

    Разрешение на сдачу комнаты теперь возможно лишь при согласии всех совладельцев жилья, подтвердил суд в новом определении.

    Верховный суд РФ принял решение, что сдавать внаем комнату в квартире с долевой собственностью можно только с одобрения всех совладельцев, передает РИА «Новости». Основанием стал спор между братом и сестрой из Архангельска, разделивших квартиру по наследству. Брат проживал там с семьей, а сестра, оформив долю, сдала свою комнату посторонним.

    Мужчина обратился в суд, посчитав, что присутствие чужих людей нарушает его и семейную жизнь, а также используется для давления с целью выкупа доли по завышенной цене.

    В определении Верховного суда сказано: «Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников».

    Судьи подчеркнули, что сдача без согласия других собственников нарушает их права и дает им право на судебную защиту.

    Дело отправлено на пересмотр с учетом правовых позиций, изложенных высшей судебной инстанцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Сестрорецка отказал в иске властей Петербурга к актеру Кириллу Нагиеву о взыскании долга за аренду, Минстрой предложил повысить возрастной порог для получения субсидии на аренду жилья до 40 лет для поддержки многодетных семей и молодых граждан, а Верховный суд России признал ничтожным кредитный договор, оформленный мошенниками после взлома аккаунта клиента банка.

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    3 мая 2025, 09:16 • Новости дня
    Пожар после атаки БПЛА потушили на зерновом терминале Кубани

    Tекст: Александра Юдина

    Пожар, возникший после падения сбитых обломков беспилотных летательных аппаратов, был потушен на территории зернового терминала КСК в Краснодарском крае.

    В Telegram-канале группы компаний «Дело» сообщили, что на объекте сейчас продолжаются работы по устранению последствий инцидента.

    Причиной пожара стала массированная атака БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийскую военно-морскую базу и порт Новороссийска, после чего обломки сбитых дронов упали на территорию терминала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом. Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    3 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Карасин назвал Зеленского международным шантажистом после отказа от перемирия

    Tекст: Александра Юдина

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Владимира Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в дни 80-летия Победы.

    Карасин назвал действия Владимира Зеленского «типичным хулиганским поступком мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста», передает РИА «Новости».

    По его словам, Зеленский либо не осознает этого, либо борется за собственное выживание под давлением неонацистов, которых раньше сам пытался возглавить.

    Карасин также отметил, что угроза Зеленского в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве не отразится на проведении мероприятия. Сенатор подчеркнул, что парад состоится «при любой погоде».

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.

    Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    3 мая 2025, 11:59 • Новости дня
    ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов

    Tекст: Александра Юдина

    За сутки по Белгородской области ВСУ применили более 140 боеприпасов и порядка 40 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что что наиболее интенсивные удары пришлись на Краснояружский район, где ВСУ выпустили 101 боеприпас и 12 дронов, причинен ущерб автомобилю и хозяйственным постройкам.

    В Шебекинском муниципальном округе применили три артиллерийских снаряда и 16 беспилотников, из которых девять были подавлены.

    В результате атак частично разрушены дома в Шебекине, селах Вознесеновка и Муром. В селе Новая Таволжанка от ударов дронов пострадали четыре автомобиля – два сгорели, два получили повреждения.

    Пять БПЛА выпущены по Белгородскому району, при этом три были сбиты средствами ПВО, зафиксированы повреждения объекта торговли и частных домов в Отрадном и Черемошном.

    В Борисовском районе атаковали производство с помощью трех дронов, два из которых повредили кровлю сельхозпредприятия. В Валуйском округе выпущено пять боеприпасов, а также подавлены три FPV-дрона.

    В Грайворонском округе зафиксировали 37 боеприпасов и две атаки беспилотников, в Ракитянском районе дрон повредил здание сельхозпредприятия.

    Ранее пять приграничных населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, были повреждены дома и автомобили.

    До этого в Брянской области в четырех районах в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.

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    3 мая 2025, 12:16 • Новости дня
    В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения обломков БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    В районе падения обломков беспилотного летательного аппарата в поселке Целина Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, рассказала глава администрации Целинского района области Оксана Косенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что в результате атаки загорелись крыши двух домов, один из которых оказался жилым – из него эвакуировали семью из пяти человек, а второй дом был нежилым.

    Косенко сообщила, что утром прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, после чего режим ЧС был введен с 3 мая в пределах улиц Советская и Калинина, а также 3-я линия и 7-я линия.

    В настоящее время место падения обломков оцеплено, создана специальная комиссия для подворовых обходов пострадавших домов с целью установления размера ущерба. Все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

    Ранее в Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ.

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    3 мая 2025, 13:52 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Атака дрона ВСУ на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородской области вызвала пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки украинского дрона на храм в селе Толоконное произошел пожар.

    В результате детонации БПЛА загорелись купола. Пожар удалось быстро локализовать, серьезных последствий удалось избежать.

    Утром на территории Курской области был уничтожен один беспилотник самолетного типа.

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    3 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Утром на территории Курской области был уничтожен один беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные подразделения российской противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курской областью.

    В Минобороны России сообщили, что инцидент произошёл третьего мая примерно в 10 часов утра по московскому времени. Угрозы для жителей и инфраструктуры региона нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

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    4 мая 2025, 06:42 • Новости дня
    ПВО уничтожили БПЛА над Каменском-Шахтинским в Ростовской области

    ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, жертв и разрушений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каменске-Шахтинском этой ночью был уничтожен беспилотник, атаковавший Ростовскую область, обошлось без жертв и повреждений.

    Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в небе над Каменском-Шахтинским, передает ТАСС.

    Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, ночью средства ПВО обнаружили и уничтожили вражеский БПЛА.

    Слюсарь подчеркнул: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет».

    По имеющейся информации, все системы реагирования сработали штатно, угрозы для населения и инфраструктуры не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью.

    Вечером третьего мая российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны.

    За ночь над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник, большинство из которых уничтожены над Крымом и Черным морем.

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      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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