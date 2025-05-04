Сотрудника ФСИН наказали за перепродажу билетов на День России

ФСИН лишила премии сотрудника, продавшего билеты на концерт на «Авито»

Tекст: Денис Тельманов

Служебная проверка, как сообщает РИА «Новости», установила, что сотрудник ФСИН разместил объявление о продаже четырех индивидуальных билетов на концерт ко Дню России на площадке «Авито».

За нарушение служебной дисциплины его лишили премии в размере 8767 рублей и вынесли строгий выговор. В документах отмечается, что действия работника негативно отразились на репутации ведомства и помешали другим коллегам посетить концерт.

Сотрудник ФСИН не согласился с наказанием, утверждая, что передал билеты своему другу безвозмездно и объявления не размещал. Он обратился в суд с требованием признать дисциплинарное взыскание незаконным, вернуть премию и выплатить компенсацию морального вреда.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении его исковых требований, а в марте этого года решение вступило в силу. Концерт ко Дню России прошел 12 июня 2023 года на Красной площади, участие в нем приняли известные артисты, среди которых Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

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