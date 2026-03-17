    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    Трамп раскритиковал союзников за отказ в военной помощи
    Иран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Борис Джерелиевский

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    Сергей Худиев

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    Игорь Караулов

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    17 марта 2026, 13:22 • В мире

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Зеленский сделал США унизительное предложение
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку.

    Белый дом пытается втянуть в войну с Ираном как можно больше стран. Дело дошло до того, что Трамп жалуется на то, что соратники по НАТО отказываются ему участвовать в операции  против Ирана. ЕС прямо отверг идею участия в в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Но вот что удивительно: хотя Трамп на вопрос о том, какая именно помощь ему нужна, ответил: «Любая», ранее он категорически отверг помощь Украины на Ближнем Востоке, назвав президента Владимира Зеленского «последним человеком, в чьей помощи мы нуждаемся». А ведь глава киевского режима прямо напрашивался на то, чтобы оказать США такую услугу.

    В интервью The New York Post Зеленский не так давно заявлял, что уже обсуждал с Дональдом Трампом «мегасделку» по продаже США проверенных в боевых действиях украинских беспилотников. «Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале», – утверждал Зеленский. Он намерен в результате этой сделки получить у США ряд вооружений.

    Однако президент США на любимое им слово «сделка» в данном случае отреагировал весьма прохладно. Он явно понял, что сделка это не может быть честной. «Мы знаем об ударных дронах больше, чем кто-либо другой. На самом деле, у нас лучшие беспилотники в мире», – парировал Трамп.

    Несомненно, в отказе Трампа от небескорыстного предложения Зеленского присутствует политический аспект. Для президента США в известной степени унизительно принимать помощь от того, у кого «на руках нет козырей», кого он упрекает в слабости и называет попрошайкой. Кроме того, Трамп справедливо опасается того, что еще более плотное военное сотрудничество с киевским режимом, от которого он пытается дистанцироваться, может привести к дополнительной эскалации с Россией, которой он хотел бы избежать.

    Но помимо этого, есть и другие причины для отказа от предложений Зеленского. Прежде всего, Соединенным Штатам нечем ответить Зеленскому - Пентагону нужнее самому те системы вооружений, которые просит Киев, в частности, зенитные ракеты. Но главное -

    в Вашингтоне искренне уверены, что справятся с Ираном если и не самостоятельно, то точно без Украины и ее беспилотников.

    Действительно, у ВСУ есть наработки по БПЛА тактического уровня, действующих на глубину до 50 км. Эти аппараты условно можно разделить на две группы. Первая - ударные FPV-дроны с различными системами управления, а вторая - условно тяжелые беспилотники на базе агродронов (собирательные названия «Баба-Яга», «Вампир»), выполняющие роль бомбардировщиков, носителей FPV-дронов, ретрансляторов и транспортников. Последние управляются с помощью американских же терминалов Starlink.

    Однако у Украины нет собственного полного производственного цикла БПЛА: они только собирают дроны из импортных комплектующих, изготовленных главным образом в КНР и в США. Американцы вполне в состоянии собрать из своих (или китайских) деталей FPV-дроны без участия украинских кустарей. Также они скорее всего справятся с монтажом терминалов Starlink и устройств сброса на китайские агродроны. Расплачиваться за не слишком сложные операции дорогостоящими ракетами к ЗРК MIM-104 Patriot едва ли уместно.

    В ВС США пока еще имеется пробел в плане ударных беспилотников именно тактического уровня. Но едва ли это надолго. Американские военные аналитики тщательно изучают украинский опыт, и Пентагон старается немедленно реализовать все его важнейшие направления.

    Созданием тактических дронов и программного обеспечения для них заняты в США прямо сейчас не только огромные корпорации ВПК, но и многочисленные стартапы. Например, DFA Systems разрабатывает беспилотные летательные аппараты Precision Flying Grenade (летающие гранаты) – FPV-дроны с максимально упрощенным управлением. А Anduril Industries также производит широкий спектр тактических беспилотных систем, как ударных, так и перехватчиков дронов. Можно указать и Autonomous Power Corporation (Powerus), в которую инвестируют сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший.

    Тот факт, что разработка и внедрение этих систем идет без обычных для США бюрократических процедур и почти без участия лоббистских контор, говорит о том, что администрация и военные власти нацелены не на освоение бюджета, а на реальный и быстрый результат. Очень скоро лакуна, возникшая в системе вооружения сухопутных войск США, будет заполнена. Кстати, все свои военные новинки американцы стараются испытывать на Украине.

    Что касается тактических схем боевого применения «малого воздуха», то и в этом вопросе боевики ВСУ не являются для американских военных носителями уникального опыта. Представители Пентагона тщательно изучали все аспекты боевых действий на Украине и лично участвовали в боевых действиях.

    Собственно, не факт, что ВС США в случае с Ираном вообще будут нужны FPV-дроны.

    Данный вид вооружений эффективен при масштабных сухопутных столкновениях, но США ведут против Ирана войну с помощью флота и дальнобойных ударных систем. Наверное, в случае проведения сухопутной операции Пентагон задумается и о применении тактических беспилотников. Пока же ему для текущих задач хватает БПЛА MQ-9A Reaper и LUCAS, клона иранского Shahed-136.

    Но вне зависимости от того, как будет развиваться война в Иране, американское военное ведомство уже извлекло уроки из произошедшей в ходе украинского конфликта революции беспилотных систем. Еще в ноябре прошлого года министр армии США Дэниел Дрисколл сообщал, что Пентагон закупит в течение ближайших двух-трех лет около миллиона малых беспилотников различного назначения – от ударных FPV-дронов до перехватчиков. В дальнейшем ежегодные закупки составят до нескольких миллионов машин.

    Дрисколл подчеркивал, что вся производственная цепочка должна быть американской. США меняют весь подход к производству и применению тактических беспилотников. По сути каждый батальон американской армии становится мини-фабрикой БПЛА. Батальон должен уметь самостоятельно собирать и модернизировать беспилотники под свои тактические задачи, а каждый боец владеть умением управлять ими.

    В этом контексте понятно, что Зеленский пытается манипулировать Трампом так же, как в свое время манипулировал Байденом. Глава киевского режима хочет продать Белому дому те системы и технологии, которые сам от Пентагона в свое время и получил. Но дело в том, что в данном случае он столкнулся с куда более хитрым манипулятором: США уже получили от украинского конфликта весь необходимый им и военный, и технологический опыт – и теперь начинают его масштабировать. Украина в целом и Зеленский в частности им для этого более не нужны.

    Главное
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    США потребовали отставки президента Кубы
    Токаев утвердил новую конституцию Казахстана
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце
    Петербуржцев предупредили о возможном отключении мобильного интернета
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
