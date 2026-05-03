  • Новость часаИзраиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Корова становится символом прогрессивной жизни
    3 мая 2026, 12:15 Мнение

    Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко

    По опросам в России более 50% населения держат дома котов, более 30% – собак. Но есть и другие 7% – те, которые завели себе корову. И я – один из избранных, один из этих 7%.

    В какой-то момент я переехал в деревню из центра Москвы и всячески начал топить за расселение мегаполисов и освоением нашей бескрайней России. И нет тут никакой стерлиговщины и прочего сумасбродства. Мною движет крайний прогрессизм и даже радикальный футуризм в стиле эпатажного поэта Велимира Хлебникова, который даже слово специальное придумал для обозначения таких вот футуристов – «будетляне».

    Как истинный будетлянин я недавно выступал на Московском экономическом форуме (вообще, социальная и культурная активность стала гораздо интенсивнее и разнообразнее после переезда в деревню). Говорил я о Школе русской философии – образовательной институции, которую мы с товарищами запустили недавно (тоже не почти не выходя из деревни, если не считать выход онлайн).

    А начал выступление с того, что спросил зал: кто из вас завел кошек и собак? А коров? Оказалось примерно, как в официальной общероссийской статистике: всего 5 владельцев коров оказалось в зале. Две руки – на сцене. Моя и профессора, доктора наук, климатолога Сергея Зимова. Из трех оставшихся владельцев коров первый оказался предпринимателем, который живет с семьей в подмосковном доме, завел небольшое хозяйство для себя. Вторая рука принадлежала художнице, которая построила мастерскую в 100 км от Москвы, выставляется в лучших столичных галереях. Завела корову. Сама доит, делает сыр, масло, творог. Третья рука – молодой айтишник. Работает удаленно, увлекся сельским хозяйством в миниатюре. Корова, пара свиней, куры. Все продукты у парня и его молодой семьи свои.

    У нас с вами в мозгах твердо засело представление, что крестьянин – это такая профессия. Такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. Они так зарабатывают деньги, чтобы на них купить все необходимое. И это ложное представление о крестьянстве, которое у нас в головах слилось с фермерством – то есть с бизнесом в сфере сельского хозяйства.

    Крестьянин – это не профессия. Были крестьяне, состоявшие в артелях столяров или плотников. Были крестьяне иконописцы. Были и пивовары, и сыровары. Сельские священники – это тоже крестьяне. У каждого попа была и корова, и полный набор скотины, и огородного овоща. Рядом со мной в Ярославской губернии есть село Великое. Там сотни каменных домов вместо изб у крестьян. Как это? А они были все, в нашем сегодняшнем понимании, предпринимателями. Кто торговал, кто производства держали. И что, у них не было коров и прочего? Конечно, были!

    Этимология слова «крестьянин» проста. Крестьянин – это христианин. То есть просто человек. Да, человек той эпохи, когда появилось слово – скорее, житель сельской местности, просто потому что города занимали крайне небольшие пространства. Да и городские жители, будь они аристократы и купцы, тогда поголовно держали скот и занимались огородничеством. У Толстого в «Войне и мире» во дворе дома Ростовых постоянно ходят свиньи и гуси. И сам граф Ростов их периодически кормит.

    Итак, крестьянин – это не профессия. Это образ жизни. И мои новые сотоварищи с Московского экономического форума – от профессора до молодого айтишника – ведут этот самый образ жизни, имея при этом совершенно разные современные профессии. Среди этих самых 7%, о которых говорит нам статистика, уже более половины хозяев коров – такие вот «новые крестьяне», и они приходят на смену «старым крестьянам», которых пылесос мегаполизации высосал уже почти совсем отовсюду.

    Корова на наших глазах становится символом не старой, пыльной, а новой, прогрессивной, жизни. Попробуйте ответить на вопрос: зачем вы завели кошку или собаку? Немногие скажут, что в этом была какая-то сухая функциональность: «чтобы ловила мышей» или «охраняла дом». Подавляющие большинство сделало это ради удовольствия, то есть именно ради того самого образа жизни, который теперь скрашивает ваше домашнее животное. Вы тратите время на ваших собак. Гуляете с ними каждый день, тратите деньги на корм (а некоторые и на собачьих психологов). Так и корова для нового крестьянства – это часть образа жизни.

    Дело не в молоке, сливочном масле, сыре и твороге – хотя это вполне приятные бонусы. Дело в том, что сама возможность завести корову значит, что ваш образ жизни очень особенный. Качество вашей жизни заметно выше, чем тех, кто держит кошку в небольшой квартире огромного человейника. Вы живете на природе, ваши дети дышат чистым воздухом и едят натуральные продукты, они, и вы вместе с ними, знаете, что такое созидательный труд, вы общаетесь с землей, растениями и животными. Вы получаете от окружающего мира все то, за чем типичный житель мегаполиса отправляется к психологу и в спортзал – за миром в душе. А вы получаете его бесплатно, в обмен на физический труд, который вкладываете в обустройство вашего камерного хозяйства.

    Но корова – не только символ цельного счастливого человека. Корова – символ цельного общества и государства. Пусть пока это звучит немного комично.

    Профессор Зимов не зря завел коров. Сергей Афанасьевич, автор серии исследований в главных мировых научных журналах Nature и Science, ученик и последователь советского академика Будыко, первым в мире предсказавшего глобальное потепление. И одновременно Зимов – создатель Плейстоценового парка, заказника на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы. Это 144 кв. км вечной мерзлоты, которые ученый смог превратить в саванну. Теперь там растут дикие злаки, кустарник и даже деревья, практически исчезли мошка и комары. Огромное пространство, не приспособленное к жизни, стало пригодным для жизни. Найдите в сети информацию об этом удивительном проекте.

    Так вот, на том форуме Зимов рассказал, что единственной причиной этой удивительной трансформации стал выпас крупного рогатого скота, лошадей и даже зубров, бизонов и верблюдов. Крупные животные, поедая все, что можно съесть, и удобряя почву, радикально преобразили пространство за несколько лет. 

    Ко мне в деревню как-то приехал водитель, привез зерно. Смотрит вокруг: поля аккуратно покошены, светлый лес, он вычищен.

    – Это что за садовники у тебя так работают?
    – Так для этих садовников ты зерно и привез. Коровы, козы, овцы.

    Мы все привыкли видеть в средней полосе России заросшие, неухоженные поля, борщевик, грязный лес, через который не пройдешь. Все это последствия ухода животных из нашей реальности. Самая большая страна в мире не может быть освоена не только без участия нас, современных русских людей, но и без наших помощников – животных.

    Вот и получается, что корова – символ целостного человека, общества и государства. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне угрозы со стороны США
    Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы
    Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене
    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе
    В Австрии задержали подозреваемого в отравлении питания HiPP крысиным ядом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации