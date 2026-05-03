Путин «дал пять» создающему мультфильмы мальчику

Путин тепло пообщался с мальчиком, который занимается созданием мультфильмов. Кадры общения с этого мероприятия показал журналист «Вестей» Павел Зарубин, передает ТАСС.

Во время совместной фотографии Путин поинтересовался у мальчика его увлечением мультипликацией. После этого глава государства в знак поддержки и одобрения дружески «дал пять» юному аниматору.

Ранее Путин на встрече с представителями малых народов предложил увеличить число языков, для которых будут созданы специальные учебники, и подчеркнул важность грантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел неформальную встречу за чашкой чая.