Путин «дал пять» создающему мультфильмы мальчику
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России дружески поприветствовал мальчика, который уже в детстве занимается созданием мультфильмов.
Путин тепло пообщался с мальчиком, который занимается созданием мультфильмов. Кадры общения с этого мероприятия показал журналист «Вестей» Павел Зарубин, передает ТАСС.
Во время совместной фотографии Путин поинтересовался у мальчика его увлечением мультипликацией. После этого глава государства в знак поддержки и одобрения дружески «дал пять» юному аниматору.
Ранее Путин на встрече с представителями малых народов предложил увеличить число языков, для которых будут созданы специальные учебники, и подчеркнул важность грантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел неформальную встречу за чашкой чая.