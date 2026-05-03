    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом за активность у границы
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    3 мая 2026, 14:08 • Новости дня

    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв российского лидера Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах».

    «Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей сообщил, что зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    1 мая 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении пятерым гражданам звания Героя Труда.

    Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», – отмечается в тексте распоряжения.

    Почетного статуса удостоились пять человек. Среди них оказались актриса театра «Современник» Марина Неелова, руководитель лаборатории НИИхиммаш Леонид Бобе и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

    Также награду вручили токарю воронежского предприятия «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

    Кроме того, президент отметил коллектив РГХПУ имени Строганова. Учебному заведению вручили почетный знак за успехи в труде. Стоит отметить, что данные государственные награды были учреждены в 2013 и 2021 годах.

    Ранее глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    30 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы все народы страны ощущали себя частью единого дома. На встрече с представителями коренных малочисленных народов России, прошедшей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства обратил внимание на равное значение как крупных, так и малых этносов, передает ТАСС.

    «И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья", вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.


    1 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Глава Эстонии исключил возможность переговоров с Путиным
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Эстонии Алар Карис счел бессмысленным любой политический диалог с российским руководством на текущем этапе.

    Отсутствие необходимости поддерживать контакты на высшем уровне подтвердил эстонский лидер Алар Карис, передает РИА «Новости».

    «Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», – приводит слова политика издание ERR.

    Карис считает, что восстановление полноценных двусторонних отношений с Россией может рассматриваться только в будущем. По его словам, для возобновления диалога страна должна претерпеть существенные изменения.

    Ранее Алар Карис заявил, что европейским странам необходимо уже сейчас планировать восстановление диалога с Москвой на период после окончания конфликта на Украине.

    Президент Эстонии считает, что Европейский союз должен немедленно приступить к созданию собственной стратегии в отношении Москвы, поскольку политические процессы занимают много времени.


    2 мая 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин подписал закон о рыбалке в Западной Сибири

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском бассейне.

    Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, с 1 марта 2027 года появится возможность выделять рыболовные участки для организации любительской рыбалки не только в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском бассейнах, но и в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

    Граждане смогут заниматься таким рыболовством при наличии путевки, подтверждающей заключение договора на оказание услуг в области любительского рыболовства. На выделенных участках должна быть создана необходимая инфраструктура.

    Перечень водных объектов, где выделяются такие участки, будет определять правительство России по представлению высших должностных лиц субъектов с указанием ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

    В настоящее время в регионах Западной Сибири активно развивается туризм, причем рыболовные туристические маршруты часто находятся далеко от населенных пунктов.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативу по доработке законодательства об охране озера Байкал.

    Также по всей стране ввели строгий нерестовый запрет на вылов рыбы.

    30 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль будет внимательно следить за работой новой команды в руководстве Дагестана.

    «Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – сказал он на встрече с представителями Дагестана, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    Президент сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана.

    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    30 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин расспросил о приготовлении мульгикапсада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время марафона «Знание. Первые» президент Владимир Путин обсудил с представителями народа сето секреты их национальной кухни, включая тушеную капусту мульгикапсад.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России заинтересовался особенностями кухни народа сето. Беседа прошла в рамках марафона «Знание. Первые», где глава государства подробно расспросил заместителя директора Печорской лингвистической гимназии и руководителя этнографического ансамбля «Птенцы» Елену Вариксоо об основных национальных блюдах, сообщает ТАСС.

    «Как в армии говорят: надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе. Про кухню-то расскажите?» – с улыбкой обратился Путин к собеседнице. Вариксоо объяснила, что кухня сето очень простая и деревенская, а блюда не требуют много времени на приготовление.

    Особое внимание привлекло традиционное зимнее блюдо – мульгикапсад. Это квашеная капуста с перловкой и мясом, которое томят в казане или печи. Путин уточнил, засаливают ли ингредиенты вместе, на что Вариксоо пояснила: «Нет, мы тушим эту историю в каком-то казане. Конечно, в идеале томить в хорошей печи несколько часов».

    Кроме мульгикапсада, представительница сето рассказала о пирогах с начинками, особенно выделив луковый пирог с карамелизованным луком, а также о многофункциональном тыквенном компоте с корицей, гвоздикой и кислинкой. Такой компот можно пить как напиток, использовать как салат к мясу или делать закатку.

    Путин внимательно слушал рассказ и поинтересовался у гендиректора общества «Знание» Максима Древаля, не обобщает ли такие вещи его организация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника на площадке марафона «Знание. Первые». Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.


    30 апреля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана подчеркнул, что глава Верховного суда республики Федор Щукин, чья кандидатура одобрена на пост главы региона, в случае вступления в должность будет продолжать курс, начатый Сергеем Меликовым и его предшественниками.

    «Федор Алексеевич должен продолжить то, что было сделано до сих пор – и не только Сергеем Алимовичем, но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию, в том числе и депутаты парламента республики должны будут оценивать его работу», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    2 мая 2026, 14:16 • Новости дня
    Путин ограничил передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения на безвозмездную передачу федеральных земель в собственность регионов и муниципалитетов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам, сообщается на официальном портале правовой информации.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу через 10 дней после публикации.

    Как отмечал ранее Росреестр, практика показывала, что муниципалитеты нередко запрашивали федеральные участки для последующей продажи, а не для реализации значимых проектов. Ведомство подчеркивало, что государство, как собственник, могло бы использовать эти земли эффективнее. Новый закон передает правительственной комиссии право принимать решения о целесообразности передачи земли.

    В законе четко определены случаи, когда передача земель запрещается. В частности, речь идет о лесных участках лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (за некоторым исключением), а также о наделах, необходимых для государственных или инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

    Также не допускается передача участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании, а также земли с расположенными на них зданиями, сооружениями и объектами незавершенного строительства, если они принадлежат России. Запрет распространяется и на другие участки, которые по закону могут быть только в федеральной собственности.

    Кроме того, законом предусмотрена возможность проведения аукциона на право аренды земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы водных объектов общего пользования.

    Ранее суд вернул государству незаконно проданные федеральные земли в Карачаево-Черкесии.

    Путин установил особый порядок продажи федерального имущества.

    Государственная дума разрешила регионам выкупать земельные участки с недостроенными зданиями.

    30 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках марафона «Знание. Первые» президент отметил, что границы России на Чукотке расположены восточнее Японии и Новой Зеландии, подчеркнув географическую уникальность страны.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что именно Россия, а не Япония или Новая Зеландия, является настоящей «страной восходящего солнца», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «У нас считается, что самая восточная страна – это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца». Он обратил внимание, что самая восточная точка страны расположена именно на Чукотке.

    Президент отметил, что всего в 60 километрах от Чукотки через Берингов пролив начинается Америка, что делает Россию самой восточной страной мира по расположению границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России также заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.

    1 мая 2026, 10:52 • Новости дня
    Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса московского театра «Современник» Марина Неелова стала Героем труда России, указ подписал президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин удостоил актрису Марину Неелову почетного звания Героя труда РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Нееловой Марине Метиславовне – артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Современник», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил коллектив московского театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову. Российский скрипач Владимир Спиваков получил аналогичную награду за значительный вклад в развитие отечественной культуры.


    Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне угрозы со стороны США
    Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы
    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

