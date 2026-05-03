Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе

Tекст: Дарья Григоренко

Скавино отметил: «Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе». К сообщению было приложено видео, где Рубио в официальном костюме стоит за диджейским пультом и надевает наушники, передает РИА «Новости».

Отмечается, что рядом с Рубио находится еще один мужчина, вероятно, профессиональный диджей, который что-то показывает ему на экране ноутбука. Затем госсекретарь остается у пульта один и начинает танцевать под музыку.

По информации New York Post, пока остается неизвестным, чья именно свадьба стала площадкой для музыкального эксперимента Рубио. Издание с ироничной ноткой добавляет, что чиновник, возможно, решил пополнить свой список обязанностей в администрации Дональда Трампа еще одной необычной строчкой – свадебный диджей.