У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.0 комментариев
Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе
Госсекретарь США Марко Рубио примерил на себя роль диджея на одной из семейных свадеб, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Скавино отметил: «Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе». К сообщению было приложено видео, где Рубио в официальном костюме стоит за диджейским пультом и надевает наушники, передает РИА «Новости».
Отмечается, что рядом с Рубио находится еще один мужчина, вероятно, профессиональный диджей, который что-то показывает ему на экране ноутбука. Затем госсекретарь остается у пульта один и начинает танцевать под музыку.
По информации New York Post, пока остается неизвестным, чья именно свадьба стала площадкой для музыкального эксперимента Рубио. Издание с ироничной ноткой добавляет, что чиновник, возможно, решил пополнить свой список обязанностей в администрации Дональда Трампа еще одной необычной строчкой – свадебный диджей.