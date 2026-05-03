В Саратове в результате пожара в частном доме пострадали четыре человека

Tекст: Дарья Григоренко

По словам представителей ведомства, в числе пострадавших оказался 35-летний хозяин дома и его дочка 2020 года рождения – они доставлены в ожоговый центр. Ещё две девочки, 2021 и 2023 годов рождения, находятся в медучреждении с отравлением продуктами горения, уточнили в ГУМЧС, передает РИА «Новости».

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, информация о происшествии поступила в МЧС в 19.24 по московскому времени. На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Позднее прокуратура Саратовской области сообщила, что предварительной причиной ЧП стало возгорание электрогенератора. По факту произошедшего организована проверка.

В воскресенье утром МЧС сообщило о крупном пожаре в Красноярском крае. Позже в МЧС сообщили, что пожар в селе Кучерово Красноярского края удалось локализовать. Причиной пожара в селе Кучерово стало неосторожное обращение с печным отоплением.