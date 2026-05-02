Российские синхронистки завоевали золото Кубка мира в Китае
Выступая под национальным флагом, российская сборная по синхронному плаванию одержала уверенную победу в групповой произвольной программе на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.
Российская команда завоевала золотые медали в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира по водным видам спорта, передает РИА «Новости».
Судьи оценили выступление отечественных спортсменок в 260,0196 балла.
В составе сборной России выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Второе место досталось команде Китая с результатом 243,9575 балла. Бронзовые награды соревнований забрали синхронистки из Италии, набравшие 235,7576 балла.
Соревнования в Сиане завершатся 3 мая. Стоит отметить, что российские атлеты принимают участие в турнире под национальным флагом и с гимном страны. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля разрешила полноценный допуск спортсменов из России к международным стартам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же этапе Кубка мира в Сиане россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов.
В прошлом году на чемпионате мира по водным видам спорта Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева одержали победу в технической программе микст-дуэтов.