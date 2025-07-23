Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева одержали победу в микст-дуэтах на ЧМ

Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техническую программу на чемпионате мира

Tекст: Евгения Караваева

Победу в технической программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта одержали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева, передает ТАСС.

Российские спортсмены набрали 233,2100 балла, оставив позади испанский дуэт Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна, получивших 230,4634 балла, и итальянцев Филиппо Пелати и Лукрецию Руджеро с 228,0275 балла.

Для Мальцева это уже третье золото на текущем чемпионате мира – он ранее стал лучшим в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, призовое место в технической программе дуэтов заняли Майя Дорошко и Татьяна Гайдай, ставшие третьими.

Мальцеву исполнилось 30 лет, и он остается единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. На его счету также три победы в смешанных дуэтах произвольной программы и одно золото в технической программе на чемпионате мира, а также шесть побед на чемпионатах Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Мальцев столкнулся с проблемой выбора музыки перед стартом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.