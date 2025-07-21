Российский синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира

Российский синхронист Мальцев выиграл вторую золотую медаль ЧМ по водным видам спорта

Tекст: Мария Иванова

Российский синхронист Александр Мальцев стал двукратным чемпионом мира по водным видам спорта, завоевав золото в произвольной программе, передает ТАСС. Соревнования проходят в Сингапуре, а Мальцев выступает в нейтральном статусе.

В финале Мальцев набрал 229,5613 балла. Второе место занял представитель Китая Муе Го с результатом 220,1926 балла, а третьим стал итальянец Филиппо Пелати, получивший 213,9850 балла. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов второй на нынешнем чемпионате мира.

Ранее на этом турнире Мальцев уже побеждал в технической программе. После новой победы он заявил: «Я доволен своим выступлением и рад принести еще одну медаль».

Мальцеву 30 лет, он единственный шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. Россиянин трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз – в технической программе (2019). Кроме того, он шесть раз становился чемпионом Европы в смешанных дуэтах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Мальцев принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, выиграв золото в сольной технической программе с результатом 251,7133 балла.

Причем перед стартом на чемпионате мира Александру Мальцеву пришлось ждать несколько минут из-за технической неполадки с воспроизведением музыки.

World Aquatics назвала результат Мальцева на чемпионате мира ошеломляющим.