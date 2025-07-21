Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.2 комментария
Российский синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира
Российский синхронист Мальцев выиграл вторую золотую медаль ЧМ по водным видам спорта
Российский синхронист Александр Мальцев выиграл вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Российский синхронист Александр Мальцев стал двукратным чемпионом мира по водным видам спорта, завоевав золото в произвольной программе, передает ТАСС. Соревнования проходят в Сингапуре, а Мальцев выступает в нейтральном статусе.
В финале Мальцев набрал 229,5613 балла. Второе место занял представитель Китая Муе Го с результатом 220,1926 балла, а третьим стал итальянец Филиппо Пелати, получивший 213,9850 балла. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов второй на нынешнем чемпионате мира.
Ранее на этом турнире Мальцев уже побеждал в технической программе. После новой победы он заявил: «Я доволен своим выступлением и рад принести еще одну медаль».
Мальцеву 30 лет, он единственный шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. Россиянин трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз – в технической программе (2019). Кроме того, он шесть раз становился чемпионом Европы в смешанных дуэтах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Мальцев принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, выиграв золото в сольной технической программе с результатом 251,7133 балла.
Причем перед стартом на чемпионате мира Александру Мальцеву пришлось ждать несколько минут из-за технической неполадки с воспроизведением музыки.
World Aquatics назвала результат Мальцева на чемпионате мира ошеломляющим.