World Aquatics назвала ошеломляющим результат Мальцева на ЧМ

Tекст: Валерия Городецкая

«Первый победитель чемпионата мира 2025 в синхронном плавании – Александр Мальцев в технической программе соло с ошеломляющим результатом 251,7133 балла», – говорится в публикации World Aquatics в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Мальцеву 30 лет, это его пятая золотая медаль на чемпионатах мира. В его активе также шесть побед на чемпионатах Европы. Он стал первым российским спортсменом, завоевавшим золотую медаль на турнире в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал 11 июля и завершится 3 августа. Российские атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе после переноса турнира из Казани в феврале 2023 года.

Напомним, Александр Мальцев принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, выиграв золото в сольной технической программе с результатом 251,7133 балла. Сообщалось, что перед стартом Мальцеву пришлось ждать несколько минут из-за технической неполадки с воспроизведением музыки.