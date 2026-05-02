Немцы высмеяли Мерца после вопроса о его достижениях
Во время пресс-конференции канцлер Фридрих Мерц столкнулся с насмешками из зала, когда его спросили о реальных изменениях для граждан.
Канцлер Германии Фридрих Мерц стал объектом насмешек со стороны граждан во время своей пресс-конференции, сообщает «Звезда».
Инцидент произошел после того, как Мерцу зачитали вопрос от читателя одной из местных газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?»
Зал отреагировал на этот вопрос смехом, а сам Мерц заметно смутился. Он не стал давать конкретного ответа, ограничившись фразой о том, что пока рано делать какие-либо выводы о его работе. Такой ответ вызвал новую волну смеха среди присутствующих.
Ранее в субботу сообщалось, что участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. До этого в немецком Марбурге прошла масштабная акция протеста против политики канцлера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия.