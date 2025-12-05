  • Новость часаОхрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии
    Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова
    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57
    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения
    Моди назвал главную силу в отношениях России и Индии
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Захарова сравнила Евросоюз с «воровской группировкой»
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Мнения
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 комментариев
    5 декабря 2025, 15:42 • Новости дня

    В НАТО заявили, что вывод части войск США не ослабит оборону Европы

    Главком НАТО в Европе Гринкевич: Вывод части войск США не ослабит оборону ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Снижение численности американских войск на европейском континенте не создаст угрозу безопасности региона, заявил журналистам главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Сокращение числа американских военных в Европе не скажется на обороноспособности региона, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает ТАСС.

    Генерал заявил, что «уверен в возможностях НАТО», и подчеркнул готовность сил альянса реагировать на любой кризис или непредвиденные обстоятельства, цитирует его издание Politico.

    Гринкевич также отметил, что вывод части американских войск не приведет к дополнительной нагрузке на системы обороны Европы. По его словам, силы НАТО и после этого смогут эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности.

    Журналисты встретились с генералом в бельгийском Монсе, где обсуждали возможные изменения военного присутствия США и их влияние на общую стратегию альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

    В целом американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    Европейские страны выразили тревогу по поводу возможного сокращения численности войск США в регионе.

    4 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении

    Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ЕС действует в ущерб традиционным связям Москвы и Еревана, используя ограничительные меры.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на официальном канале ведомства в Rutube прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас. Захарова заявила, что единственной целью Евросоюза во взаимодействии с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.

     «То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют», – сказала Захарова в ходе брифинга.

    Она также указала, что Евросоюз прикладывает максимальные усилия, чтобы осложнить традиционное и взаимовыгодное сотрудничество России и Армении, включая сферы энергетики. По ее словам, европейцы применяют «санкционную дубину», стараясь поставить под контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между двумя странами.

    Захарова назвала вмешательство ЕС в дела суверенных государств абсолютно недопустимым. Она добавила, что, в отличие от Брюсселя, Москва строит отношения с партнерами на основе равноправия, не выдвигая требований и не вынуждая кого-либо выбирать сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.

    Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.

    До этого Мария Захарова ответила на обвинения Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах отношений турок и армян.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    Комментарии (14)
    5 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов

    Премьер Бельгии де Вевер назвал условия возможного изъятия российских активов

    Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление премьера Бельгии Барта де Вевера о критериях использования замороженных российских активов получило одобрение парламента, где депутаты встретили его аплодисментами, сообщает VRT.

    Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера с тремя категоричными условиями возможного изъятия замороженных российских активов, пишет «Коммерсантъ».

    По его словам, первое условие заключается в равномерном распределении всех рисков, связанных со штрафами за «незаконную экспроприацию», между странами Евросоюза, а не возложении их только на Бельгию. Во-вторых, необходимо обеспечение депозитарию Euroclear достаточной ликвидности для компенсации возможных потерь в случае российских контрмер. В-третьих, расходы должны делиться между всеми странами ЕС, на территориях которых находятся замороженные активы.

    Де Вевер отметил, что Бельгия поддерживает Украину, однако не готова единолично нести весь объем ответственности и возможных последствий такого шага. Его заявление было встречено аплодисментами в Палате представителей бельгийского парламента.

    Позиция премьера направлена против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине «репарационного кредита» до 165 млрд евро под обеспечение российских активов. С этим планом также не согласны бельгийский депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свой визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе по поводу будущего замороженных российских активов.

    Еврокомиссия одобрила возможность предоставления Украине «репарационного кредита» за счет этих активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти США были заранее проинформированы о таких планах.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил, что эта схема несет значительные риски и представляет собой худший способ оказания поддержки Киеву.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае принятия решения о конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде «репараций в натуральной форме».

    Комментарии (3)
    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Британия и Норвегия договорились отслеживать подлодки России

    Британия и Норвегия подписали соглашение о слежении за российскими подлодками

    Британия и Норвегия договорились отслеживать подлодки России
    @ royalnavy.mod.uk

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ВМС Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за подводными лодками России и защиты критической инфраструктуры, сообщили в Минобороны Британии.

    Совместный флот из 13 боевых кораблей Британии и Норвегии приступил к патрулированию Северной Атлантики. Согласно заявлению британского Минобороны, которое цитирует РИА «Новости», восемь фрегатов входит в состав флота Британии, пять принадлежит Норвегии.

    Все корабли оснащены современными автономными системами, которые предназначены для наблюдения за российскими подводными лодками и обеспечения безопасности инфраструктуры.

    Патрулирование развернуто на участке вод между Гренландией, Исландией и Британией, где, как отмечается, фиксируется высокая военно-морская активность России. В рамках соглашения Британия также принимает участие в программе разработки норвежских беспилотных тральщиков, направляет морпехов на зимние учения в Норвегию и осваивает новейшие норвежские ракеты.

    В официальном заявлении говорится: «Объединенный флот будет следить за российскими подводными лодками и защищать критически важную инфраструктуру в Северной Атлантике». Дополнительные мероприятия по интеграции новых технологий и обмену опытом уже запланированы для усиления сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября российское океанографическое судно «Янтарь» уже оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата.

    Ранее Британия отработала сценарии атаки на Россию в Норвегии на фоне обсуждения угрозы в Арктике.

    А в августе Норвегия выбрала Британию стратегическим партнером и заключила сделку на поставку фрегатов типа 26 на сумму 10 млрд фунтов стерлингов.

    Комментарии (3)
    5 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    @ Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером возле базы Иль-Лонг, на которой дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали пять неопознанных дронов; военные принимали меры для их уничтожения.

    Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

    На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

    AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    Комментарии (3)
    5 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear Урбен: Депозитарию грозит банкротство из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    @ Euroclear/YouTube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава крупнейшего европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в реализуемости предложенного Еврокомиссией плана экспроприации российских активов.

    В интервью бельгийскому телеканалу RTBF она заявила, что нынешний вариант решения является нереалистичным, передает ТАСС.

    Урбен отметила, что такой подход способен привести к банкротству самого Euroclear и создать масштабные финансовые риски для Бельгии. «В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично», – подчеркнула она.

    Урбен добавила, что если саммит ЕС, запланированный на 18–19 декабря, все же примет этот спорный документ, Euroclear намерен добиваться пересмотра такого решения в суде.

    Ранее Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

    СМИ писали, что страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов.

    Урбен сообщала, что Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Комментарии (3)
    5 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Итальянский бизнес захотел вернуться в Россию

    Глава GIM Торрембини: Итальянский бизнес заинтересован в возвращении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Бизнес из Италии заинтересован в возвращении и увеличении своего присутствия в России, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини.

    «Запрос есть, но просто они не могут – очень сложно. Куча ограничений, санкции и так далее», – приводят его слова «Известия».

    Торрембини отметил, что итальянские организации лишены возможности вывести из России прибыль на сумму более 1 млрд евро. Это связано с введением антироссийских санкций со стороны Евросоюза и вводом контрмер России.

    «Они сделали инвестиции, получают прибыль, но не могут вернуть проценты – это потери», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России.

    Французские и немецкие компании обсуждают возможное возвращение Газпрома на европейский рынок газа. Южнокорейская компания LG Electronics перезапустила свой московский завод, а главы крупнейших мировых энергетических трейдеров Vitol, Trafigura и Gunvor публично заявили о намерении вернуться в Россию.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    СМИ сообщили о тревоге в Европе из-за диалога России и США

    Kyiv Post: В Европе выражают тревогу по возможному сближению России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне встречи президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле европейские дипломаты в СМИ выразили обеспокоенность возможным сближением Москвы и Вашингтона.

    В Европе растет тревога из-за возможного сближения России и США после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Post.

    Напомним, 2 декабря российский президент Владимир Путин принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Кроме главы государства, во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным, в комментарии для Kyiv Post отметил: «Есть ощутимая обеспокоенность тем, что Вашингтон склоняется к позиции России по поводу конфликта на Украине».

    По мнению источника, такие контакты Москвы и Вашингтона могут привести к снижению роли НАТО и Евросоюза во внешнеполитических процессах и отодвинуть эти организации на второй план.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что детали переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут обнародованы.

    Сам Путин назвал встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом необходимой и полезной. Также в Кремле отметили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в обсуждении с США ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 19:46 • Новости дня
    На Украине заявили о массовых избиениях в ВСУ

    Военный омбудсмен Украины Решетилова заявила о массовых избиениях в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских штурмовых частях были отмечены случаи избиения военнослужащих и угроз их родственникам, сообщила журналистам военный омбудсмен страны Ольга Решетилова.

    Массовые случаи нарушений прав украинских военнослужащих, включая избиения, незаконное лишение свободы и угрозы родным, были выявлены в отдельных штурмовых бригадах ВСУ. Об этом рассказала украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «Левый берег», пишет ТАСС.

    По словам Решетиловой, уже приходилось выезжать с проверками. Сейчас, подчеркнула она, инциденты расследуют правоохранительные органы. Решетилова пояснила, что такие случаи уже выходят за рамки ее полномочий, поскольку речь идет об «откровенном криминале».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны из-за их неспособности контролировать себя.

    Позже депутат Верховной рады Юрий Камельчук обвинил ТЦК в сокрытии 99% избиений мобилизованных на Украине.

    А другой депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что демографический кризис на Украине достиг таких масштабов, что через два года там может не остаться людей для пополнения армии.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Могерини ушла с поста ректора Колледжа Европы

    Reuters: Могерини ушла с поста ректора Колледжа Европы на фоне обвинений в коррупции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне выдвинутых против нее обвинений в коррупции, пишет Reuters.

    Агентство Reuters ссылается на письмо самой Могерини, в котором она подтвердила свое решение, передает ТАСС.

    Параллельно стало известно об уходе по собственному желанию из Еврокомиссии главы генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино.

    Обвинения против Саннино охватывают период его работы генеральным секретарем Европейской службы внешних действий. Тогда он был заместителем Могерини.

    Напомним, Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции. Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал скандал вокруг Могерини внутренним делом Евросоюза.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 20:34 • Новости дня
    Росфинмониторинг оценил решение ЕС по включению России в «черный» список

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В пресс-службе Росфинмониторинга заявление Еврокомиссии о включении России в « черный» отмывочный список расценили как исключительно политическое решение.

    Росфинмониторинг прокомментировал решение Европейской комиссии внести Россию в «черный» список по борьбе с отмыванием денег, отметив, что этот шаг носит исключительно политизированный характер, передает РИА «Новости». В пресс-службе Росфинмониторинга заявили, что аналогично политизированной они считают и приостановку членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    Представители ведомства подчеркнули, что Россия всегда была настроена на профессиональное сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В ведомстве убеждены, что действия Европейской комиссии и ФАТФ не опираются на реальные результаты работы России в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия 3 декабря внесла Россию в перечень стран с высоким уровнем риска по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

    Напомним, что еврокомиссар Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявляла о возможности включения России в этот список.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Россия в рамках БРИКС работает над созданием собственной платежной инфраструктуры и депозитария Brics-Clear на блокчейне.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 06:57 • Новости дня
    ЦАМТО: Поставки Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ставка Нью-Дели на закупку и лицензионное производство боевого самолета Су-57 пятого поколения позволит обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

    По его словам, ставка Индии на закупку и лицензионное производство истребителей Су-57 пятого поколения позволит стране достичь военно-технического паритета с Китаем и Пакистаном, передает РИА «Новости». Коротченко, отметил, что речь об этих поставках поднималась в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также сообщил, что Нью-Дели проявляет большой интерес к российскому Су-57. Коротченко подчеркнул: «Вопрос поступления в ВВС Индии истребителей пятого поколения имеет важнейшее значение, однако реализация собственной национальной программы займет как минимум 10-15 лет до начала серийного производства ввиду исключительной сложности решения указанной задачи». Он добавил, что ставка на российский Су-57Э может стать для Индии самым оптимальным и эффективным способом обеспечить паритет с Китаем и Пакистаном.

    По его словам, опыт и оснащенность предприятий Hindustan Aeronautics Limited позволят с первых партий устанавливать на Су-57Э индийские детали и узлы, таким образом реализуя программу Make in India. Индия сможет получить передовые технологии – малозаметности, искусственного интеллекта, сетецентрическое взаимодействие, а также локализовать производство российских авиационных вооружений.

    Также отмечается, что в процессе работы по проекту Су-57Э страна обретет компетенции, которые позволят в будущем самостоятельно развивать собственный истребитель нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия планирует обсудить возможность приобретения истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-500 во время визита президента России Владимира Путина. Российский истребитель Су-57Э впервые совершил полет на авиасалоне в Дубае. Новые ракеты для российских Су-57 вызвали удивление на Западе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ
    США потребовали увеличения оборонных обязательств Европы в рамках НАТО
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    В ГАИ опровергли ужесточение правил регистрации старых авто

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Перейти в раздел

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации