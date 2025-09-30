Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Пашинян заявил о проведении реформ Армении по стандартам ЕС
Премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна реализует реформы по европейским стандартам, передает ТАСС. Он пояснил, что даже если Армения не станет членом Евросоюза, в стране будут внедрены стандарты, принятые в ЕС.
По словам Пашиняна, завершение реформ откроет два пути: либо Армению примут в Евросоюз, либо страна будет жить по тем же стандартам, что и ЕС. Такое заявление он сделал на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Пашинян отметил, что цель реформ – обеспечить в Армении уровень жизни и нормы, аналогичные общеевропейским, что повысит привлекательность страны для сотрудничества с европейскими партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что даже при выполнении всех требований Евросоюза страна может не получить членство. Пашинян также отметил важность достижения европейских стандартов для Армении.
