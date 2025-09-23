Пашинян заявил о возможном отказе Армении во вступлении в ЕС

Премьер Армении допустил отказ Евросоюза принять страну

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что страна может не стать членом Европейского союза, даже если приведет все сферы к европейским стандартам, передает РИА «Новости». Выступая на форуме демократии в Ереване, он подчеркнул, что ключевая задача правительства – достичь стандартов ЕС, а не только официального членства.

«Закон о начале процесса вступления в Европейский союз – это важный момент, на который мы должны обратить внимание, когда говорим о демократии. Много говорится о вступлении в ЕС, насколько это реалистично для Армении, насколько нереалистично. Но задача правительства и политического большинства – достичь стандартов Евросоюза во всех сферах. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС», – заявил Пашинян.

Он также отметил, что выполнение поставленных задач будет главным итогом, независимо от решения Евросоюза о членстве Армении. Пашинян добавил, что если страна выполнит все необходимые шаги, но останется вне Евросоюза, это все равно будет считаться успехом.

