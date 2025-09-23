Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Пашинян заявил о возможном отказе Армении во вступлении в ЕС
Премьер Армении допустил отказ Евросоюза принять страну
Глава правительства Армении Никол Пашинян отметил, что даже при выполнении всех требований Евросоюза страна может не получить членство, подчеркнув важность достижения европейских стандартов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что страна может не стать членом Европейского союза, даже если приведет все сферы к европейским стандартам, передает РИА «Новости». Выступая на форуме демократии в Ереване, он подчеркнул, что ключевая задача правительства – достичь стандартов ЕС, а не только официального членства.
«Закон о начале процесса вступления в Европейский союз – это важный момент, на который мы должны обратить внимание, когда говорим о демократии. Много говорится о вступлении в ЕС, насколько это реалистично для Армении, насколько нереалистично. Но задача правительства и политического большинства – достичь стандартов Евросоюза во всех сферах. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС», – заявил Пашинян.
Он также отметил, что выполнение поставленных задач будет главным итогом, независимо от решения Евросоюза о членстве Армении. Пашинян добавил, что если страна выполнит все необходимые шаги, но останется вне Евросоюза, это все равно будет считаться успехом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул на съезде партии важность и намерение углублять двусторонние связи с Россией в условиях трансформации. Армения начала официальные консультации с Евросоюзом по вопросам безопасности и обороны, что ознаменовало новый этап в развитии двусторонних отношений.