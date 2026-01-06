Вашингтон усомнился в праве Дании на Гренландию

Замглавы аппарата Белого дома Миллер усомнился в праве Дании на Гренландию

Tекст: Антон Антонов

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чём основаны их территориальные претензии? На чём основано то, что Грендандия – это колония Дании?» – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Миллер подчеркнул, что «Гренландия должна быть частью США», это позволит США «обеспечить безопасность» Арктики. Когда Миллера попросили исключить возможность военных действий для присоединения острова, он заявил, что в этом нет необходимости. По его словам, в Гренландии проживают всего 30 тыс. человек, поэтому применение силы не потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после Второй мировой войны США пытались купить Гренландию у Дании за 100 млн долларов, но получили лишь право на создание авиабазы Туле, которая сейчас называется космической базой Питуффик. Дания после войны пошла на уступки США, чтобы сохранить Гренландию. До этого американцы помогли отделить от нее Исландию, где местные сепаратисты провозгласили независимость под защитой США.