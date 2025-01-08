В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике
Эксперты объяснили претензии Трампа на Гренландию и Канаду
Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США. Примечательно, что его заявления звучат на фоне не менее категоричных отказов со стороны властей Оттавы и Копенгагена. По мнению экспертов, республиканец неспроста положил глаз на эти земли: таким образом он вознамерился решить сразу несколько задач Вашингтона в Арктике.
Избранный президент США Дональд Трамп вновь подтвердил желание присоединить Канаду к Соединенным Штатам. На этот раз республиканец опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой оба государства окрашены в звездно-полосатый цвет.
Политик утверждает, что канадцы поддерживают идею о вхождении страны в состав США в качестве 51-го штата. Якобы такое решение укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая.
Впрочем, ушедший в отставку канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», – написал политик на своей странице в соцсетях. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.
Угрозы Трампа превратить Канаду в 51-й штат звучат с начала декабря минувшего года. Тогда, напомним, будущий глава Белого дома говорил, что введет 25-процентные пошлины на канадские товары, если Оттава не примет более жесткие меры по ограничению нелегальной миграции и контрабанды. На возражение Трюдо о том, что такие ограничения разрушат экономику Канады, республиканец предложил стране войти в состав США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в первопричинах такой риторики.
Любопытно, что Трамп также озвучивал свои претензии на Гренландию. По мнению президента, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.
В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».
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Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.
Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, писала газета Washington Post.
Между тем обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг напоминает, что США впервые попытались открыть себе дорогу в Арктику еще в 1867 году, когда купили Аляску. Позднее, после Второй мировой войны, Штаты хотели купить Гренландию у Дании за 100 млн долларов, однако смогли добиться только договора об обороне и получили авиабазу Туле, ныне космическая база Питуффик (Pituffik Space Base) – самая северная военная база США.
«Гренландия, получившая самоуправление в 2009 году, по-прежнему представляет жизненно важный интерес для США. Примерно такого же размера, как Аляска и Техас вместе взятые, она расположена по обе стороны стратегических морских путей, таких как Северо-Западный проход и промежуток Гренландия – Исландия – Великобритания, а также под арктическими траекториями полетов (включая ракетные)», – пишет Деннинг.
По мнению аналитика, для Трампа также важно получить контроль над ресурсами – это порядка 7% мировых запасов пресной воды, неразработанные залежи нефти и газа, до 37 из 50 критических для США минералов и так далее.
Российские эксперты также полагают, что Трамп неспроста заговорил о необходимости присоединения к Штатам именно этих территорий. Так, в случае получения контроля над странами, США попытаются не только присвоить полезные ресурсы, но и усилить военное и экономическое присутствие в Арктике. Однако, как говорят специалисты, шансов на реализацию задуманного у республиканца не так много.
«Когда Трамп говорит о включении Гренландии и Канады в состав США, он преследует очень амбициозную цель: разделить Арктику между США и Россией», – считает Марат Баширов, профессор ВШЭ. По его словам, республиканцу нужен аналог российского Северного морского пути – Северо-Западный проход.
В свою очередь политолог Семен Уралов обращает внимание на своеобразную преемственность администраций Джо Байдена и Дональда Трампа. «Администрация Байдена завела Финляндию со Швецией в НАТО, чем подготовила почву для спецоперации Трампа-2 в Гренландии. Как в свое время администрация Трампа-1 начала активно поставлять вооружение Киеву, передав эстафету администрации Байдена», – пишет он.
«Гренландия – это про арктический фронт США и России. На этом фронте у США миноритарный пакет акций, поэтому Гренландия нужна для формального доминирования в регионе. Также крайне важны северные вассалы из числа малых европейских стран», – рассуждает аналитик.
Впрочем, Алексей Безбородов, руководитель исследовательского агентства Infranews, сомневается в том, что Америка действительно заинтересована в Северо-Западном проходе. «И ладно бы кому был на самом деле нужен Северо-Западный проход – так нет. От Аляски до Гренландии не просто сложнее идти, но и сильно мельче, да и при наличии Панамы – совсем мало нужно. Кроме атомных подводных лодок, которые там черпать песок винтами будут, ходить там некому», – иронично замечает он.
«Раньше Вашингтону вообще не нужно было волноваться насчет принадлежности Панамского канала или Гренландии: общее политическое и экономическое влияние в Западном полушарии гарантировало защиту интересов США.
Однако, с точки зрения трампистов, глобальные институты себя исчерпали и создают Штатам больше проблем, чем выгоды», – рассуждают авторы отраслевого Telegram-канала «Ватфор». «Трамп считает, что США теряют хватку – и будучи не в силах предотвратить этот процесс, стремятся его возглавить. Вполне логичный первый шаг: обезопасить свой задний двор, перевести слабеющий неформальный контроль за соседями в формальный, дающий уверенность, что никого постороннего на этом заднем дворе не появится», – продолжают эксперты.
Аналитики также полагают, что «если рассматривать это как подготовку к конфликту с Китаем, то все и вовсе становится на свои места». «Полный контроль над каналом нужен, чтобы американский флот мог им воспользоваться в любой момент, а китайский флот – наоборот, не мог. Черт его знает, какую сторону в конфликте с Китаем займет Европа, а в частности Дания: неровен час, в Гренландии появится какая-нибудь радиолокационная станция НОАК. Нужно это исключить даже в теории», – детализируют эксперты.
На этом фоне они сомневаются в том, что «у Трампа получится его перестройка и новое политическое мышление». Однако если «дело пойдет», именно НАТО должно стать внешнеполитической целью республиканца. «Атлантизм – основа глобальных институтов, и уж если их ломать, то нужно начинать с НАТО и с Евросоюза как оплота глобализма», – пишут авторы канала. Кроме того, аналитики считают, что «США в нынешнем своем виде не могут существовать иначе, кроме как в роли метрополии мира, а Трамп, похоже, намерен этот статус подорвать настолько, насколько сможет».
«У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике»,
– напоминает Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики. По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.
«Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».
Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.
Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика.
«Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.
И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.