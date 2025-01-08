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    8 января 2025, 18:33 • В мире

    Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике

    Эксперты объяснили претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике
    @ SARAH MEYSSONNIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США. Примечательно, что его заявления звучат на фоне не менее категоричных отказов со стороны властей Оттавы и Копенгагена. По мнению экспертов, республиканец неспроста положил глаз на эти земли: таким образом он вознамерился решить сразу несколько задач Вашингтона в Арктике.

    Избранный президент США Дональд Трамп вновь подтвердил желание присоединить Канаду к Соединенным Штатам. На этот раз республиканец опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой оба государства окрашены в звездно-полосатый цвет.

    Политик утверждает, что канадцы поддерживают идею о вхождении страны в состав США в качестве 51-го штата. Якобы такое решение укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая.

    Впрочем, ушедший в отставку канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», – написал политик на своей странице в соцсетях. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Угрозы Трампа превратить Канаду в 51-й штат звучат с начала декабря минувшего года. Тогда, напомним, будущий глава Белого дома говорил, что введет 25-процентные пошлины на канадские товары, если Оттава не примет более жесткие меры по ограничению нелегальной миграции и контрабанды. На возражение Трюдо о том, что такие ограничения разрушат экономику Канады, республиканец предложил стране войти в состав США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в первопричинах такой риторики.

    Любопытно, что Трамп также озвучивал свои претензии на Гренландию. По мнению президента, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, писала газета Washington Post.

    Между тем обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг напоминает, что США впервые попытались открыть себе дорогу в Арктику еще в 1867 году, когда купили Аляску. Позднее, после Второй мировой войны, Штаты хотели купить Гренландию у Дании за 100 млн долларов, однако смогли добиться только договора об обороне и получили авиабазу Туле, ныне космическая база Питуффик (Pituffik Space Base) – самая северная военная база США.

    «Гренландия, получившая самоуправление в 2009 году, по-прежнему представляет жизненно важный интерес для США. Примерно такого же размера, как Аляска и Техас вместе взятые, она расположена по обе стороны стратегических морских путей, таких как Северо-Западный проход и промежуток Гренландия – Исландия – Великобритания, а также под арктическими траекториями полетов (включая ракетные)», – пишет Деннинг.

    По мнению аналитика, для Трампа также важно получить контроль над ресурсами – это порядка 7% мировых запасов пресной воды, неразработанные залежи нефти и газа, до 37 из 50 критических для США минералов и так далее.

    Российские эксперты также полагают, что Трамп неспроста заговорил о необходимости присоединения к Штатам именно этих территорий. Так, в случае получения контроля над странами, США попытаются не только присвоить полезные ресурсы, но и усилить военное и экономическое присутствие в Арктике. Однако, как говорят специалисты, шансов на реализацию задуманного у республиканца не так много.

    «Когда Трамп говорит о включении Гренландии и Канады в состав США, он преследует очень амбициозную цель: разделить Арктику между США и Россией», – считает Марат Баширов, профессор ВШЭ. По его словам, республиканцу нужен аналог российского Северного морского пути – Северо-Западный проход.

    В свою очередь политолог Семен Уралов обращает внимание на своеобразную преемственность администраций Джо Байдена и Дональда Трампа. «Администрация Байдена завела Финляндию со Швецией в НАТО, чем подготовила почву для спецоперации Трампа-2 в Гренландии. Как в свое время администрация Трампа-1 начала активно поставлять вооружение Киеву, передав эстафету администрации Байдена», – пишет он.

    «Гренландия – это про арктический фронт США и России. На этом фронте у США миноритарный пакет акций, поэтому Гренландия нужна для формального доминирования в регионе. Также крайне важны северные вассалы из числа малых европейских стран», – рассуждает аналитик.

    Впрочем, Алексей Безбородов, руководитель исследовательского агентства Infranews, сомневается в том, что Америка действительно заинтересована в Северо-Западном проходе. «И ладно бы кому был на самом деле нужен Северо-Западный проход – так нет. От Аляски до Гренландии не просто сложнее идти, но и сильно мельче, да и при наличии Панамы – совсем мало нужно. Кроме атомных подводных лодок, которые там черпать песок винтами будут, ходить там некому», – иронично замечает он.

    «Раньше Вашингтону вообще не нужно было волноваться насчет принадлежности Панамского канала или Гренландии: общее политическое и экономическое влияние в Западном полушарии гарантировало защиту интересов США.

    Однако, с точки зрения трампистов, глобальные институты себя исчерпали и создают Штатам больше проблем, чем выгоды», – рассуждают авторы отраслевого Telegram-канала «Ватфор». «Трамп считает, что США теряют хватку – и будучи не в силах предотвратить этот процесс, стремятся его возглавить. Вполне логичный первый шаг: обезопасить свой задний двор, перевести слабеющий неформальный контроль за соседями в формальный, дающий уверенность, что никого постороннего на этом заднем дворе не появится», – продолжают эксперты.

    Аналитики также полагают, что «если рассматривать это как подготовку к конфликту с Китаем, то все и вовсе становится на свои места». «Полный контроль над каналом нужен, чтобы американский флот мог им воспользоваться в любой момент, а китайский флот – наоборот, не мог. Черт его знает, какую сторону в конфликте с Китаем займет Европа, а в частности Дания: неровен час, в Гренландии появится какая-нибудь радиолокационная станция НОАК. Нужно это исключить даже в теории», – детализируют эксперты.

    На этом фоне они сомневаются в том, что «у Трампа получится его перестройка и новое политическое мышление». Однако если «дело пойдет», именно НАТО должно стать внешнеполитической целью республиканца. «Атлантизм – основа глобальных институтов, и уж если их ломать, то нужно начинать с НАТО и с Евросоюза как оплота глобализма», – пишут авторы канала. Кроме того, аналитики считают, что «США в нынешнем своем виде не могут существовать иначе, кроме как в роли метрополии мира, а Трамп, похоже, намерен этот статус подорвать настолько, насколько сможет».

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике»,

    напоминает Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики. По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика.

    «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

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