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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    19 комментариев
    8 января 2025, 13:14 • Новости дня

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский полярник, директор музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более, что уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей это истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем, до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    7 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил о понимании позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО, передает

    РИА «Новости». Трамп отметил, что Россия на протяжении многих лет утверждала, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», – сказал он.

    Трамп также упомянул, что президент США Джо Байден заявил о необходимости присоединения Украины к НАТО, что, по его мнению, привело к появлению НАТО на пороге России. Он подчеркнул, что может понять чувства России по этому поводу.

    Кроме того, Трамп обвинил действующего лидера США Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Выступление Трампа состоялось в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Столь громкое заявление избранного президента США прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    7 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп призвал Данию уступить Гренландию США

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

    Трамп сообщил о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Помимо Гренландии, Трамп затронул тему Панамского канала, отказавшись обещать не использовать военную силу для установления контроля над ним. Он отметил, что США ведут переговоры с властями Панамы о возвращении канала под американский контроль, упрекнув их в несоблюдении условий американско-панамского соглашения.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Коментарии (34)
    8 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена

    Минюст США конфисковал во Флориде квартиры Виктора Перевалова за 1,8 млн долларов

    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Две квартиры во Флориде, принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, были конфискованы Министерством юстиции США из-за нарушения санкций, введенных против него в 2018 году.

    Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые, как утверждается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    Конфискация стала результатом рассмотрения иска, поданного в феврале 2024 года. Согласно документу, суд вынес заочное решение, позволившее изъять два кондоминиума в Майами. Квартиры содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против Перевалова.

    Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,8 млн долларов. В заявлении указано, что санкции против Перевалова были введены Минфином США в 2018 году.

    Перевалов и его соучредитель Валерий Абрамов являются акционерами компании «ВАД», участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания «ВАД» была внесена в санкционный список США.

    Напомним, в прошлом году россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга.

    Ранее в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости, принадлежащих Российскому государству, из-за исков компаний Украины.

    Между тем в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле заявили, что недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине.

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    8 января 2025, 00:15 • Новости дня
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    @ Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, отметив, что это абсолютно исключено, и подчеркнул важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что присоединение Канады к США категорически исключено, передает РИА «Новости». В своем аккаунте в соцсети X он написал: «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов».

    По его словам, обе страны извлекают значительную выгоду от взаимного сотрудничества в торговле и области безопасности. Это заявление прозвучало в ответ на недавние предложения от избранного президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады в качестве 51-го штата.

    Трюдо подчеркнул, что работники и сообщества в Канаде и США выигрывают от существующего партнерства, и предложил продолжать укреплять экономические и дипломатические связи между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии, а избранный президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил возможность того, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Трамп также заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если это произойдет, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

    Коментарии (11)
    8 января 2025, 04:27 • Новости дня
    Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

    Трамп заявил о поддержке канадцев объединить их страну с США на карте

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство, утверждая, что многие канадцы поддерживают эту идею.

    Американский политик Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, эта карта сопровождается утверждением Трампа о якобы поддержке канадцев в вопросе присоединения к США в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он заявил, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Трюдо отметил, что сотрудничество между двумя странами является прагматичным и выгодным для обоих государств. Он добавил, что нет никаких оснований для изменения текущего статуса, и подчеркнул, что Канада не рассматривает возможность стать частью Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Избранный президент США Дональд Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку. Журналистка The Daily Telegraph Поппи Коберн предложила Великобритании стать 51-м штатом США из-за ущербной экономической политики премьер-министра Кира Стармера.

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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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    7 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать Мексиканский залив

    Трамп заявил о планах переименования Мексиканского залива в «Залив Америки»

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки», подчеркнув, что это станет частью новой политики его администрации.

    Как сообщает РИА «Новости», избранный президент США Дональд Трамп заявил о своих планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, Трамп отметил, что переименование будет частью новой политики его администрации.

    «Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на 'Залив Америки'. Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя», – заявил он.

    Трамп не уточнил сроков принятия решения, однако заверил, что официальное заявление последует в ближайшем будущем. Подобная инициатива может вызвать споры как в самой Америке, так и за ее пределами, учитывая историческое наименование и геополитические интересы региона.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.

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    8 января 2025, 01:21 • Новости дня
    Пентагон: Приход Трампа не изменит военную помощь Украине

    Пентагон заявил, что смена власти в США не повлияет на военную помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, заявил Пентагон.

    Представитель Пентагона уверил, что приход администрации Дональда Трампа не скажется на работе международной группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. На брифинге во вторник представитель отметил уверенность в европейских обязательствах и миссии, подчеркнув высокую степень доверия в возможностях и опыте европейских стран в этой сфере, сообщает ТАСС.

    Также представитель Пентагона выразил уверенность, что работа западных стран по укреплению военных возможностей Украины будет продолжена. Он отметил, что деятельность по улучшению военной поддержки Украине продлится «в том или ином виде».

    Девятое января в Германии пройдет 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн. На встрече будет присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. Это заседание станет очередным шагом в усилении сотрудничества стран в военной поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    8 января 2025, 00:48 • Новости дня
    США передадут Эстонии 50 млн долларов за помощь в деле Danske Bank

    Министерство юстиции США решило передать Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции США приняло решение о передаче Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов в благодарность за помощь в расследовании дела об отмывании средств через Danske Bank в Эстонии.

    Как передает ТАСС, Министерство юстиции США выделило Эстонии 50 млн долларов из конфискованных активов. Эти средства переданы за содействие в расследовании дела об отмывании денег в отношении датского Danske Bank. Власти Эстонии обязались направить полученные средства на борьбу с финансовыми и трансграничными преступлениями и возврат других похищенных активов.

    Danske Bank признал свою вину в декабре 2022 года. Банк согласился на конфискацию 2,06 млрд долларов, признав соучастие в сговоре с клиентами эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов.

    Согласно расследованию, с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 трлн крон (230 млрд долларов) от иностранных клиентов. Происхождение основной части этой суммы вызвало подозрения, что привело к началу расследования. В результате генеральный директор банка Томас Борген покинул свой пост, а в 2019 году филиал в Эстонии был закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Deutsche Bank назвал подозрительной свою собственную сделку, якобы связанную с предпринимателем из России, согласно сообщению The New York Times.

    Миллиардер Борис Ротенберг проиграл в суде дело против четырех скандинавских банков, которые он обвинил в нарушении соглашений об обслуживанию из-за санкций США.

    Правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», сообщили источники Wall Street Journal.

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    7 января 2025, 23:55 • Новости дня
    США сократили персонал ССО из-за нехватки финансирования

    Американские ССО сократили специалистов по психологическим операциям и разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские Силы специальных операций сократили часть своего персонала из-за недофинансирования, включая специалистов по психологическим операциям и гражданским вопросам.

    Американские Силы специальных операций (ССО) столкнулись с необходимостью сократить часть своего персонала из-за нехватки финансирования, сообщает ТАСС.

    Помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер отметил, что бюджет ССО составляет около 14 млрд долларов. Однако, по его словам, этих средств недостаточно для выполнения всех задач, стоящих перед подразделением.

    Майер подчеркнул, что во время операций ССО часто получают поддержку от других родов войск, таких как ВВС, ВМС и сухопутные силы, что позволяет удерживать бюджет ССО на сравнительно низком уровне.

    Однако из-за нехватки финансирования пришлось отказаться от услуг специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также сократить разведывательный персонал. Эти специалисты, по мнению Майера, играют важную роль в операциях, помогая понимать среду и воздействие на нее.

    Президент США Джо Байден в декабре утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год в размере 895 млрд долларов. Тем не менее, бюджет ССО остался недостаточным для выполнения всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», которая способна поражать цели на суше, воде и под водой благодаря своему ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года. Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.


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    8 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Эксперт предсказал поражение Украины без помощи США

    Без помощи США Украина потерпит поражение за 12-18 месяцев, считает эксперт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский политолог Роберт Каган заявил, что без поддержки США Украина может проиграть в течение полутора лет, что представит серьезную проблему для новой администрации Дональда Трампа.

    Как пишет ТАСС, американский политолог Роберт Каган в статье для The Atlantic выразил мнение, что без дополнительной помощи США Украина может потерпеть поражение в течение 12-18 месяцев. По его словам, падение Украины было бы воспринято как провал США и их президента.

    Каган подчеркнул, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс однажды выразил безразличие к судьбе Украины, и теперь американский народ должен решить, разделяет ли его мнение. Без значительных вливаний помощи Украина, по мнению Кагана, скорее всего, потерпит поражение в войне.

    Эксперт также отметил, что Украина столкнется с полным поражением и потерей суверенитета, что станет серьезной проблемой для избранного президента Дональда Трампа. Трамп обещал быстро завершить войну, но теперь стоит перед сложным выбором между признанием стратегического поражения и увеличением поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны назначат ответственных за поставки для Украины по восьми военным направлениям, включая ВВС и артиллерию, с координацией внутри каждой коалиции из стран НАТО.

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, как заявил Пентагон. Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    8 января 2025, 05:02 • Новости дня
    США расширили экспорт ракетных технологий для союзников по AUKUS

    Белый дом сообщил об изменении политики экспорта ракетных технологий США

    Tекст: Денис Тельманов

    США скорректировали контроль экспорта ракетных технологий, расширив доступ для союзников, таких как Великобритания и Австралия, входящие в блок AUKUS.

    США изменили свою политику в области экспорта ракетных технологий, предоставив больше доступа своим союзникам, сообщает РИА «Новости». Эти шаги направлены на укрепление общих оборонных целей с близкими союзниками и реализацию партнерства, известного как AUKUS. В заявлении Белого дома подчеркивается, что при этом США сохранят свою лидирующую роль в международной политике нераспространения и экспортного контроля.

    Изменения в политике были внедрены 3 января, когда президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности. Этот документ модернизирует политику экспорта ракетных технологий, чтобы сделать их более доступными для таких партнеров, как Британия и Австралия. Эти страны входят в блок AUKUS, который был создан для укрепления оборонных связей между участниками.

    Администрация США подчеркнула, что изменения позволяют проявлять большую гибкость в рассмотрении каждого отдельного случая экспорта ракетных технологий. В список технологий, которые могут быть экспортированы, включены определенные военные ракеты 1-й категории, беспилотные летательные аппараты и системы космических ракет-носителей. Эти технологии могут передаваться партнерам с сильными системами экспортного контроля.

    Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) представляет собой неформальное объединение 35 стран, включая США и Россию. Его основная цель – контроль над распространением ракетных технологий и предотвращение их попадания в руки государств, которые могут использовать их в разрушительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали поставлять Украине оружие задолго до начала специальной военной операции, начиная с осени 2021 года, включая зенитные и противотанковые комплексы.

    В рамках нового пакета военной помощи США отправят Украине оружие на сумму 1,25 млрд долларов, что включает боеприпасы для HIMARS и системы Javelin. Президент США Джо Байден рассматривал варианты удара по иранским ядерным объектам на встрече с советниками.

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    8 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Конгрессвумен Грин анонсировала законопроект о переименовании Мексиканского залива

    Стало известно о планах конгрессвумен Грин подать законопроект о переименовании Мексиканского залива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин планирует представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.

    Грин объяснила, что залив используется мексиканскими наркокартелями для незаконной перевозки людей и контрабанды оружия.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Грин написала: «Как только президент Трамп сделал заявление, я поручила своей команде подготовить законопроект». Она добавила, что текст документа уже готов и его представят в четверг утром.

    Из текста законопроекта следует, что в случае его принятия обеими палатами конгресса, главы федеральных агентств будут обязаны обновить название залива на всех картах и в документации в течение 180 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Дональд Трамп пообещал изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки» в рамках новой политики своей администрации.

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    8 января 2025, 11:21 • Новости дня
    Захарова призвала дождаться инаугурации Трампа для оценки заявлений о Гренландии

    Захарова призвала оценивать заявления Трампа о Канаде и Гренландии после его вступления в должность президента США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала воздержаться от комментариев по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа о Канаде и Гренландии до его официального вступления в должность.

    Она подчеркнула в эфире Радио Sputnik, что Трамп пока не занимает пост президента, и только после его инаугурации можно будет оценивать и разбирать его слова, когда он будет говорить от лица Соединенных Штатов в официальной роли.

    По словам Захаровой, во многих случаях Трамп «дает обратные пасы» на высказывания, сделанные в его адрес ранее. Она отметила, что заявления Трампа касательно Канады связаны с тем, что ранее он слышал множество критики и негативных высказываний в свой адрес от этой страны. Захарова добавила, что Трамп возвращает Канаде ту «любовь», которой они его одарили.

    Дипломат также отметила, что заявления Трампа по отношению к Европейскому Союзу отражают его реалистичное восприятие того, как многие режимы в ЕС относились к нему и что говорили про него.

    Ранее Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

    Члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним в конфронтацию.

    Король Дании Фредерик изменил королевский герб, акцентировав внимание на Гренландии и Фарерских островах, что стало ответом на заявления Дональда Трампа о планах покупки Гренландии США.

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