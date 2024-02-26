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Ученые России впервые изучили течения в канале бездны в Центральной Атлантике
Российские ученые на судне «Академик Мстислав Келдыш» впервые провели исследования придонных течений в абиссальном (глубоководном) канале Видал на глубине более 5 км в центральной части Атлантического океана, сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
Как сообщили в пресс-службе, исследования позволили получить данные об океанской трехмерной циркуляции, что необходимо для понимания процессов в труднодоступных глубинах океана, что позволит сделать прогноз изменения климата, передает ТАСС.
Как говорится в сообщении, ученые впервые выполнили гидрологические измерения в абиссальном канале Видал к северо-западу от разлома Вима. Зондирования велись профилографами солености, температуры и скорости течения. В этом канале зафиксирован поток антарктической донной воды, который затем заполняет всю Северо-Американскую котловину и глубоководную впадину Пуэрто-Рико. Перепад глубин в исследуемом канале протяженностью около 800 км и шириной до 3 км составил от 5,2 до 5,8 км. После этого работы продолжились в разломе Вима, где донная вода течет 800 км и заполняет все глубоководные котловины северо-восточной Атлантики.
В пресс-службе сообщили также, что работы экспедиции закончились исследованием северного экваториального течения. Всего выполнено 125 станций зондирования, из них 78 глубоководных (на глубинах более 5 км). Океанологи провели анализы содержания силикатов и нитратов, растворенного кислорода, щелочности, кислотности, выполнили измерения, необходимые для определения оптических параметров и содержания хлорофилла, определили скорости течений.
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