На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.4 комментария
Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника
Собянин: ПВО уничтожила четыре летевших на Москву беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны четырех летевших на столицу беспилотников.
Системы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении столицы, сообщил Собянин в Max.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин заявил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника.
В субботу также российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.
Ранее в субботу Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся в сторону Москвы беспилотных летательных аппаратов.