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Силы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве
Силы ПВО уничтожили четыре летевших к Москве беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата на подлете к столице, сообщил Собянин в Max.
По словам главы города, в настоящее время на месте падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские средства противовоздушной обороны сбили два летевших на Москву беспилотных летательных аппарата.
Также Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.
В пятницу силы ПВО уничтожили 25 направлявшихся к столице беспилотников.