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Москва стала лидером по активности в игре «Скажи по-русски»
Интеллектуальная игра «Скажи по-русски» за два месяца привлекла около 200 тыс. пользователей, среди которых лидируют жители Москвы.
За два месяца тестирования интеллектуальной игры «Скажи по-русски» к ней присоединились порядка 200 тыс. пользователей, сообщили в обществе «Знание».
Проект реализован на платформе «ВКонтакте» совместно с Институтом русского языка имени Пушкина и направлен на развитие интереса к русскому языку в цифровую эпоху.
Самая активная аудитория приложения проживает в Москве, за ней следуют Петербург и Челябинск. В десятку лидеров также вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Уфа, Ульяновск, Новосибирск и Краснодар. Женщины в возрасте от 35 до 44 лет составляют основную часть игроков, однако представители младшей аудитории до 18 лет уже составляют более 13% от общего числа запусков.
В игре участники заменяют англицизмы русскими словами, расширяя словарный запас и повышая уровень персонажа, вдохновленного героями русских сказок. Баллы за правильные ответы увеличивают рейтинг и позволяют открывать новые, более сложные уровни. Авторы проекта считают, что игра способствует популяризации культурно-интеллектуального досуга и развитию молодежной среды.