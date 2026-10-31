Мирная жительница ранена при атаке ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дроны ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол в результате атаки БПЛА женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада скорой транспортирует ее в медицинское учреждение Белгорода, сообщает оперштаб региона.

В результате атаки также повреждены забор частного дома и остекление. В самом райцентре Грайворон при ударе FPV-дрона выбиты окна, пробита крыша технического помещения, а также поврежден объект инфраструктуры. В селе Замостье поврежден автомобиль.

Кроме того, в Шебекино вследствие детонации FPV-дронов повреждены остекление двух многоквартирных домов, кровли здания предприятия и частного дома, четыре автомобиля, один из которых уничтожен огнем. В поселке Маслова Пристань дрон атаковал автомобиль. В селе Новая Таволжанка пробита крыша частного дома.

Также сообщается об атаках беспилотников в поселке Разумное, поселке Красная Яруга, хуторе Кургашки, селе Казинка, хуторе Новый Путь, селе Илек-Кошары и поселке Борисовка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в поселке Хотмыжск Грайворонского округа Белгородской области супружеская пара получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по автомобилю.

В четверг в Белгородской области четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников. В тот же день в городе Грайворон местный житель получил множественные ранения в результате атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом.