Эвакуированные жители Алешек въехали на Украину со стороны Белоруссии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Для встречи пассажиров в Киеве спасатели развернули палатки, оборудовали медицинский пункт и организовали питание. Кроме того, принимающая сторона подготовила корм для домашних питомцев переселенцев, пишет РБК.

Эвакуированные проследовали на Украину через пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе, сообщает БелТА. По словам сопровождающего группу украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, люди пересаживаются из белорусских автобусов в украинские, чтобы пересечь границу. Он подчеркнул, что российская сторона не препятствовала отъезду граждан.

«Да, никакой фильтрации не было. Более того, у нас были граждане, которые подходили и говорили, что есть проблемы с документами, например утраченные документы. Никаких проблем не было. Я со своими сотрудниками сопровождал весь этот процесс. То есть физически мы были вместе с нашими людьми все это время. Не только не было фильтрации, не было никакой проверки телефонов, документов», – рассказал Лубинец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Гомеля организовали палаточный лагерь для транзита жителей Алешек. В тот же день министерство обороны сообщило о вылете эвакуированных граждан из Анапы в Белоруссию.

В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о начале посадки жителей города в автобусы.