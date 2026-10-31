Вице-спикер сейма Польши предложил ликвидировать Конституционный суд

Вице-спикер сейма Холовня призвал ликвидировать Конституционный суд Польши

Tекст: Мария Иванова

«По моему ощущению, Конституционный суд в нынешнем виде спасти невозможно. Спасти невозможно. Этот Конституционный суд должен быть либо ликвидирован, либо перестроен совершенно иным образом», – заявил Холовня, передает РИА «Новости».

Он отметил, что для переформатирования инстанции потребуется помощь авторитетных посредников, поскольку юристы и судьи не могут самостоятельно разрешить кризис. Политик подчеркнул необходимость поиска политических решений для перезагрузки ситуации.

Политический кризис вокруг инстанции обострился после попытки правительства Дональда Туска отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Глава Минюста Вальдемар Журек потребовал лишить их неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

Позже на сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, а руководство временно приняла Анна Корвин-Петровская. Однако на официальной странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта, подчеркнув, что Свенчковский сохраняет должность председателя, а у Корвин-Петровской нет соответствующих полномочий.

В пятницу протестующие окружили здание Конституционного суда в Варшаве, полиция провела задержания. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящее как очередной этап государственного переворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание политических сил из-за ситуации с Конституционным судом.

Евродепутат Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.

Генеральный прокурор Вальдемар Журек назвал недопустимым прорыв президента страны через толпу в здание суда.