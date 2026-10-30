Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город
Мэр Алешек: Режим тишины позволил доставить гумпомощь и вывезти жителей города
Благодаря соблюдению режима тишины в Алешки смогли доставить весь необходимый гуманитарный груз, сообщил глава города Руслан Хоменко. Одновременно из города вывезли людей, которые ранее хотели, не могли безопасно уехать.
«В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», – цитирует Хоменко РИА «Новости».
Вместе с гуманитарной колонной из Алешек в Армянск выехал житель города Евгений. Он рассказал, что дальше планирует отправиться в Скадовск, продолжить учебу и жить в России. «Учиться, потом как-то развиваться, жить, как обычно люди живут», – поделился он планами, уточнив, что профессию пока не выбрал.
Раньше Евгений опасался покидать город из-за отсутствия безопасного маршрута. По его словам, российские военнослужащие помогали жителям с продуктами, гуманитарными грузами и медицинской помощью.
В составе колонны также вывезли пенсионерку из села Солонцы Алешковского района. Она решила поехать в Симферополь. «Вывезли нас в безопасную зону и привезли сюда. Все нормально», – рассказала женщина.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 23 октября объявил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о выезде из Алешек всех желавших покинуть город. Она объявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.