Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город

Мэр Алешек: Режим тишины позволил доставить гумпомощь и вывезти жителей города

Tекст: Вера Басилая

«В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», – цитирует Хоменко РИА «Новости».

Вместе с гуманитарной колонной из Алешек в Армянск выехал житель города Евгений. Он рассказал, что дальше планирует отправиться в Скадовск, продолжить учебу и жить в России. «Учиться, потом как-то развиваться, жить, как обычно люди живут», – поделился он планами, уточнив, что профессию пока не выбрал.

Раньше Евгений опасался покидать город из-за отсутствия безопасного маршрута. По его словам, российские военнослужащие помогали жителям с продуктами, гуманитарными грузами и медицинской помощью.

В составе колонны также вывезли пенсионерку из села Солонцы Алешковского района. Она решила поехать в Симферополь. «Вывезли нас в безопасную зону и привезли сюда. Все нормально», – рассказала женщина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 23 октября объявил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о выезде из Алешек всех желавших покинуть город. Она объявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.