Генпрокуратура: Колумбийский наемник ВСУ заочно получил 13,5 лет колонии

Верховный суд республики вынес заочный приговор 30-летнему гражданину Колумбии Франко Эдгару Маурисио Эспинозе, который обвинялся в наемничестве, сообщается на сайте ведомства.

«Суд заочно приговорил Эспинозу к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – пояснили там.

Следствие установило, что летом 2023 года колумбиец прибыл на Украину через границу с Польшей. Он прошел военную подготовку и был обеспечен оружием и снаряжением. Эспиноза участвовал в боях против ВС России в составе 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады сухопутных войск ВСУ вплоть до января 2026 года. За это время он получил вознаграждение в размере более 2,6 млн рублей.

В настоящее время наемник объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд ДНР заочно приговорил американского наемника Троя Джеймса Маккучона к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.

На прошлой неделе канадский наемник Инсо Джон заочно получил 14 лет колонии строгого режима.

В сентябре гражданина Грузии Парнаоза Абдушелишвили заочно осудили на 14 с половиной лет за участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.