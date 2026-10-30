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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных
Гидрометцентр: На выходных в Москве ожидается легкое похолодание
В Москве на выходных ожидается легкое понижение температуры до плюс девяти градусов днем, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«На выходных в Москве ожидается небольшое понижение температуры примерно на два градуса. Можно сказать, что пойдет легкое похолодание и температура будет от +9 до +11 градусов днем, и от +2 до -1 ночью», – цитирует Голубева РИА «Новости».
По его словам, к концу выходных пройдет атмосферный фронт, а ветер сменится на северо-восточный. При этом погода останется теплой, осадков не ожидается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об облачной погоде и небольших дождях в Москве в выходные.
Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о похолодании в Московском регионе в начале ноября.
В понедельник Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в Москве до конца октября.