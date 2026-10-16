  • Новость часаМВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    США приостановили продажу оружия союзникам
    Приказ ограничить связь Starshield для ВСУ отдал Белый дом
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня

    Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощные осадки размыли песок и повредили металлические конструкции на побережье, сообщила в пятницу глава Анапы Светлана Маслова.

    «На Центральном пляже ликвидируют последствия залпового ливня. Здесь в результате дождя и шторма пострадала инфраструктура и тело пляжа – потоком воды размыло песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы», – цитирует Маслову ТАСС.

    В целях безопасности территория была обесточена и временно огорожена. На месте ведутся грунтовые и сварочные работы, а также организован специальный водоотводной канал на случай новых осадков.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила о возможном выпадении более месячной нормы осадков в регионах юга страны в ближайшие два дня. По ее словам, количество осадков может составить 80–100 мм, а грозы и град охватят черноморское побережье Кубани, Крым, а также Запорожскую и Херсонскую области.

    Летом в Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение. В прошлом году из-за непогоды на Кубани приостанавливали движение пассажирских поездов.

    14 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Аномальные морозы пришли на Чукотку и в Якутию

    Tекст: Антон Антонов

    На Чукотке, в Магаданской области и Якутии наблюдаются аномальные холода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Естественно, номер один – это Чукотка, Магаданская область и Якутия», – рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России наблюдаются аномальные морозы.

    В отдельных пунктах ночные температуры опускаются до минус 20, 25 и 27 градусов, а местами уже зафиксированы первые 30-градусные морозы, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в ближайшие три дня ожидается понижение температуры до минус шести градусов в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области, что тоже будет выходить за рамки климатической нормы для середины октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки в Москве завершится период золотой осени и начнется глубокая осень.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятность выпадения первого снега в Москве позже средних многолетних дат крайне велика.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки

    Tекст: Антон Антонов

    В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Эпицентр находился в 203 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине около 60 км под морским дном, передает РИА «Новости».

    В главке МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что толчки не ощущались в населенных пунктах региона и тревога цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае.

    На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Фиджи

    У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в районе островов Фиджи на глубине более 500 км.

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе островов Фиджи в среду в 22:49 по местному времени (13:49 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийское государственное геологическое агентство.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 574 км. Информации об угрозе цунами не поступало, данных о пострадавших и повреждениях также нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

    В 2024 году у берегов островного государства зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек

    Число жертв непогоды в Стамбуле выросло до трех человек

    В Стамбуле в результате сильных ливней число жертв увеличилось до трех человек, продолжаются поиски еще четырех пропавших, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

    В четверг спасатели обнаружили тело мужчины у водоема в районе Кагытхане, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

    Ранее власти Стамбула сообщали о гибели двух человек. Губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль отметил, что спасатели эвакуировали 2 722 человека в ходе ликвидации последствий непогоды. В ряде районов продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

    По прогнозам метеорологов, дожди в Стамбуле и его окрестностях продлятся до конца недели. Местные власти объявили желтый код метеорологической опасности и продлили на пятницу отмену занятий в школах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла

    Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение сентябрьского тепла в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В конце недели в Москве ожидается улучшение погоды и возвращение сентябрьского тепла, воздух прогреется до 18 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «К пятнице погода улучшится, и станет по-сентябрьски тепло», – сообщил метеоролог в своем Telegram-канале «Часовой погоды». Ночью температура составит 7–10 градусов, а днем поднимется до 15–18 градусов тепла.

    В субботу также ожидается антициклональная и относительно погожая погода, воздух прогреется до 16 градусов. В воскресенье прогнозируется незначительное похолодание и возможны осадки.

    На следующей неделе, по словам Тишковца, ожидается малооблачная сухая погода с суточными колебаниями температур: ночью от 0 до 5 градусов, днем – 7–12 градусов тепла.

    В четверг в столице сохранится пасмурная погода с кратковременными дождями, ветер северный, северо-восточный 4–9 м/с. Температура днем составит 9–12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя.

    Во вторник синоптики сообщили о завершении золотой осени в столице.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней

    Российский союз туриндустрии выпустил памятку из-за ливней в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Российский союз туриндустрии рекомендовал находящимся в Стамбуле путешественникам проверять график работы достопримечательностей и статус авиарейсов из-за обрушившихся на город сильных дождей.

    Перед посещением туристических объектов Стамбула россиянам необходимо проверять их график работы, а также избегать затопленных участков на улицах города, сообщает Российский союз туриндустрии.

    В организации посоветовали путешественникам перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса у авиакомпании или на онлайн-табло. Из-за плохих погодных условий расписание полетов может меняться, а самолеты – перенаправляться на запасные аэродромы. Туристам, самостоятельно организующим трансфер, рекомендовано закладывать дополнительное время на дорогу, а в случае организованной поездки – оставаться на связи с представителем туроператора.

    Губернатор турецкой провинции Давут Гюль сообщил, что объем выпавших накануне осадков стал рекордным в современной истории Стамбула и достиг 200 мм. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 1981 года, когда на город пролилось более 136 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

     В январе авиакомпания AJet отменила десятки рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

    МЧС: На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главное управление МЧС по Сахалинской области объявило экстренное предупреждение на северных Курилах в связи с приближением мощного циклона и сильными дождями.

    Сильный дождь ожидается в четверг на территории северных Курил из-за прохождения циклона, передает РИА «Новости».

    «Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», – отметили в ведомстве.

    Согласно прогнозам сахалинского управления Росгидромета, к вечеру в Северо-Курильском районе выпадет 50 и более миллиметров осадков за 12 часов.

    Спасатели рекомендовали жителям острова Парамушир не покидать населенные пункты без необходимости, а туристическим группам посоветовали переждать непогоду в специально подготовленных безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце из-за циклона решили приостановить паромную переправу на Сахалин.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Жертвами циклона «Рэйчел» в Мексике стали восемь человек

    В мексиканском штате Нижняя Калифорния жертвами циклона стали восемь человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В мексиканском штате Нижняя Калифорния не менее восьми человек погибли и четверо пропали без вести в результате прохождения разрушительного циклона «Рэйчел».

    В мексиканском штате Нижняя Калифорния жертвами циклона «Рэйчел» стали по меньшей мере восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Formula.

    Циклон разрушил десятки домов и оставил без крова сотни семей. Наиболее серьезный ущерб нанесен муниципалитету Энсенада, где потоками воды смыло жилые постройки и автомобили, а также разрушило автомобильный мост.

    Командующий Второй военной зоной генерал Даниэль Гальегос Асеведо заявил, что в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий задействовано более 3,5 тыс. военнослужащих армии, ВМС, сотрудников полиции и гражданской обороны, а также авиация и кинологические расчеты. Спасателям удалось найти живым 10-летнего ребенка, поиски еще четверых пропавших продолжаются.

    Экстренные службы штата зафиксировали почти тысячу происшествий, вызванных наводнениями, сходом оползней и провалами грунта. Власти открыли в регионе центры сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Chevron эвакуировала персонал из Мексиканского залива из-за урагана. Тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана. Ураган «Поло» в Тихом океане достиг максимальной категории.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Сейсмологи увеличили до 6,9 магнитуду землетрясения на Камчатке

    Жители Петропавловска-Камчатского покинули дома из-за мощного землетрясения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения с 6,5 до 6,9, из-за чего некоторые жители столицы региона покинули свои квартиры.

    Ученые на Камчатке увеличили магнитуду произошедшего в пятницу землетрясения до 6,9, передает ТАСС.

    «По уточненным данным, магнитуда события составила 6,9. Его эпицентр находился на суше в 156 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км. По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до 5 баллов», – рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    Некоторые жители столицы края покинули свои квартиры. На улицу вышли горожане из районов «Горизонт», «Северо-Восток» и Ленинского района Петропавловска-Камчатского. По их словам, подземные толчки непрерывно продолжались около минуты, в помещениях раскачивались люстры, хлопали двери и гремела посуда.

    Землетрясение произошло в 15:35 по местному времени (6:35 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Гидрометцентр: Температура в Москве превысит норму на несколько градусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 16 по 18 октября температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 6-7 градусов, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Температура превышает норму на 4 градуса. 16-го – на 6-7 градусов, 17 и 18 числа аналогично», – заявила Макарова, передает ТАСС.

    По ее словам, с понедельника, 19 октября, положительная температурная аномалия начнет сокращаться до 2-3 градусов. Днем ожидается от 11 до 16 градусов, во вторник – от 8 до 13 градусов, преимущественно без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя. Во вторник метеорологи сообщили о завершении золотой осени в столице. В воскресенье синоптики спрогнозировали поздний первый снег в Москве.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    Землетрясение до четырех баллов произошло на Камчатке

    На Камчатке произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Камчатке зафиксировано землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение интенсивностью до четырех баллов, передает ТАСС.

    В Камчатском филиале Геофизической службы РАН уточнили, что инструментальная интенсивность сейсмического события в Петропавловске-Камчатском составила до четырех баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    Ученые связали поведение гейзера Грот с землетрясением на Камчатке в 2025 году

    В Кроноцком заповеднике связали поведение гейзера Грот с землетрясением

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нетипичное поведение гейзера Грот в Кроноцком заповеднике на Камчатке весной 2025 года может свидетельствовать о завершении сейсмоцикла перед мощным землетрясением, сообщили в пресс-службе учреждения.

    Последнее извержение самого мощного гейзера Грот случилось за три месяца до мегаземлетрясения, после чего он перестал проявлять активность, пишет ТАСС.

    «Возможно, он «хотел этим сообщить» о завершении сейсмического цикла – это интервал времени накопления энергии между сильнейшими землетрясениями на Камчатке составляет 70-80 лет», – заявил старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Алексей Кирюхин.

    Он отметил, что после землетрясения магнитудой 8,8 в конце июля 2025 года в режиме других гейзеров, таких как Большой, Великан и Мутный, существенных изменений не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на Камчатке ощутили афтершоки прошлогоднего землетрясения. Тогда же у берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение.

    Утром 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 08:37 • Новости дня
    Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение на Камчатке

    МЧС: Землетрясение на Камчатке ощущалось в Северо-Курильске до четырех баллов

    Tекст: Мария Иванова

    Сильное землетрясение, зафиксированное у берегов Камчатки, ощущалось в городе Северо-Курильске Сахалинской области силой до четырех баллов.

    Подземные толчки на юге камчатского полуострова произошли днем в пятницу. В Сахалинской области сейсмособытие затронуло только один населенный пункт, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    «16 октября 14:35 (6:35 мск), по информации сейсмостанции Южно-Сахалинск, зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие на юге полуострова Камчатки», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Спасатели добавили, что на территории островного региона подземные толчки ощущались до четырех баллов исключительно в городе Северо-Курильске. При этом тревога из-за возможной угрозы цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сейсмологи увеличили до 6,9 магнитуду землетрясения на Камчатке.

    В среду у восточного побережья полуострова зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

    Летом подземные толчки магнитудой 5,0 произошли у побережья северных Курил.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Число жертв мощных ливней в Стамбуле выросло до пяти человек

    Количество жертв мощных ливней в Стамбуле возросло до пяти человек

    Количество погибших в результате рекордных осадков в Стамбуле увеличилось до пяти человек, при этом еще трое жителей числятся пропавшими без вести.

    «Под мостом в районе Эюпсултан обнаружено тело пропавшего без вести Тургута Дурсуна. Пропавшими без вести числятся еще три человека», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого телеканала Haberturk.

    Официальных комментариев местных властей пока не поступало. При этом ряд изданий не относит к числу жертв стихии мужчину, который погиб в четверг при попытке опустошить заполненный дождевой водой колодец.

    Синоптики ожидают продолжения мощных ливней, в субботу количество осадков может составить около 60 миллиметров на квадратный метр. Как заявил губернатор провинции Давут Гюль, объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города и достиг 261 миллиметра на квадратный метр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв рекордных ливней в городе достигло четырех.

    Подросток погиб от удара током в луже во время дождя.

    Российским туристам дали советы на фоне сложных погодных условий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Переживший покушение генерал Алексеев сделал первое заявление после ранения
    Каллас закатила глаза после вопроса о переговорах ЕС с Россией и США
    Политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы
    Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА открыть запасы
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    Tesla показала способный перепрыгивать препятствия спорткар Roadster
    В России снизились розничные продажи водки и коньяка

    Когда угольная отрасль выйдет из многомиллиардных убытков

    Угольная отрасль России переживает еще один убыточный год. Даже рост экспорта не спасает. Убытки ожидаются в районе 300 млрд рублей. Что происходит в отрасли и удастся ли снизить убытки в 2027 году хотя бы до 100 млрд рублей, как рассчитывают в Минэнерго? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов

    Россия ведет масштабное строительство критически важной для страны цифровой инфраструктуры и рассматривает вопрос о том, где именно она должна находиться. Сразу несколько обстоятельств заставляют думать о том, чтобы новые центры обработки данных строились в первую очередь не в центральной части страны, а на Урале или даже в Сибири. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СБУ помогает Молдавии терять государственность

    Украинские спецслужбы помогли властям Молдавии удержать власть на прошлогодних парламентских выборах, признал посол Украины в Кишиневе Паун Роговей. Эксперты считают, что Киев и другие внешние игроки все активнее вмешиваются во внутренние дела страны. Кто на самом деле определяет политическое будущее Молдавии? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации