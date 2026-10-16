Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На Центральном пляже ликвидируют последствия залпового ливня. Здесь в результате дождя и шторма пострадала инфраструктура и тело пляжа – потоком воды размыло песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы», – цитирует Маслову ТАСС.

В целях безопасности территория была обесточена и временно огорожена. На месте ведутся грунтовые и сварочные работы, а также организован специальный водоотводной канал на случай новых осадков.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила о возможном выпадении более месячной нормы осадков в регионах юга страны в ближайшие два дня. По ее словам, количество осадков может составить 80–100 мм, а грозы и град охватят черноморское побережье Кубани, Крым, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Летом в Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение. В прошлом году из-за непогоды на Кубани приостанавливали движение пассажирских поездов.