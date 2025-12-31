В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
В Краснодарском крае 19 поездов задержаны из-за непогоды и техпричин
Непогода и вызванное ею нарушение работы контактной сети привели к задержке в пути 19 пассажирских поездов, сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«Сегодня 31 декабря, в 2 часа 05 минут на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. В результате на время до 5 часов оказались задержаны 19 пассажирских поездов», – сообщили там.
СКЖД уточнила, что специалисты предпринимают необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.
