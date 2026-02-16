Немецкая пара Володин и Хозе заняли первое место в короткой программе Олимпиады

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ранее выступавший за Россию Володин в паре с Минервой Фабьенне Хазе занял первое место в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Милане, пишет «Газета.Ru».

Фигуристы, представляющие сборную ФРГ, чисто выполнили параллельный тройной сальхов, поддержку, тодес, тройной подкрут и параллельные вращения, получив за элементы четвертый, максимальный уровень сложности. Лишь дорожка шагов была оценена судьями на третий уровень.

По сумме оценок за короткий прокат Хазе и Володин набрали 80,01 балла. На втором месте расположилась грузинская пара из бывших российских фигуристов Луки Берулавы и Анастасии Метелкиной, получившая 75,46 балла. Третью строчку заняли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо с результатом 74,60 балла.

Исход олимпийского турнира спортивных пар определится в произвольной программе. Старт решающего проката, в котором будут разыграны медали, назначен на понедельник, 16 февраля, на 22:00 по московскому времени.

Ранее австрийского прыгуна с трамплина Даниэля Чофенига дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.