Вяльбе заявила о невозможности триумфа Клебо при участии россиян на ЧМ

Вяльбе уверена, что Клебо не выиграл бы все медали чемпионата мира при участии россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог бы завоевать все шесть золотых медалей чемпионата мира 2025 года, если бы на турнире присутствовали российские спортсмены, уверена президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Об этом она заявила в интервью ТАСС. В субботу Клебо выиграл мужской масс-старт, став победителем во всех шести дисциплинах чемпионата, в то время как российские спортсмены были исключены из соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Вяльбе выразила мнение, что российская сборная могла бы «сто процентов забрать у него какие-то золотые медали», если бы участвовала в турнире. Однако она отметила, что Клебо все равно остается чемпионом мира и его достижения не следует ни принижать, ни чрезмерно восхвалять. «Он не виноват в том, что российскую сборную не допускают», – подчеркнула Вяльбе, добавив, что хотя и российские спортсмены лучшие.

Кроме того, Вяльбе высказалась о некорректности сравнения рекорда Клебо с ее достижением 1997 года, когда она выиграла пять золотых медалей. «Клебо – великий спортсмен, это однозначно, это не обсуждается», – отметила она, подчеркнув разницу в количестве дисциплин: у мужчин их шесть, а в ее время было пять. Вяльбе добавила, что Клебо уже вписал свое имя в историю спорта и его победы останутся в протоколах, независимо от отсутствия российских спортсменов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл марафон на чемпионате мира, впервые в истории одержав победу во всех гонках одного чемпионата мира в Тронхейме. Клебо также поставил рекорд по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам среди мужчин, повторив достижение Елены Вяльбе.