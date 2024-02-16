Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Навальный умер в колонии
ФСИН: Навальный умер в колонии
Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов) умер в колонии, причины его кончины устанавливаются, сообщили в управлении ФСИН по ЯНАО.
Навальный в колонии после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, передает ТАСС сообщение ведомства.
В управлении сообщили, что недомогание осужденный почувствовал 16 февраля. Все произошло в исправительной колонии № 3.
На место оперативно прибыли медработники, вызвали бригаду скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, однако положительных результатов не было. Медики констатировали смерть осужденного, причины которой в настоящее время устанавливаются.
Во ФСИН сообщили, что в колонию, где скончался Навальный, будет направлена комиссия ведомства.
Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.