ФСИН: Навальный умер в колонии

Tекст: Ольга Никитина

Навальный в колонии после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, передает ТАСС сообщение ведомства.

В управлении сообщили, что недомогание осужденный почувствовал 16 февраля. Все произошло в исправительной колонии № 3.

На место оперативно прибыли медработники, вызвали бригаду скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, однако положительных результатов не было. Медики констатировали смерть осужденного, причины которой в настоящее время устанавливаются.

Во ФСИН сообщили, что в колонию, где скончался Навальный, будет направлена комиссия ведомства.

Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

